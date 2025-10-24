¿Recuerdas la historia de amor de Raisa y Hamish Daud, quién se enamoró primero?

Jacarta – Noticias de la demanda divorciado raisa adriana en contra Hamish Daud conmocionó al público. La pareja, que siempre ha sido conocida por su armonía, ahora se encuentra oficialmente ante el Tribunal Religioso del Sur de Yakarta.

Lea también: Detrás de la demanda de divorcio de Raisa: Resulta que Géminis y Piscis tienen características opuestas en el amor



Así lo confirmó el responsable de relaciones públicas del tribunal, Abid MH. «Lo que mencionaste ya existe (demanda de divorcio)», dijo al confirmarlo el jueves 23 de octubre de 2025.

Se sabe que el caso se registró oficialmente el miércoles 22 de octubre de 2025, y el juicio inicial está previsto para el 3 de noviembre de 2025.

Lea también: ¡Reveló! Raisa confía en otras personas con más frecuencia que Hamish Daud



En medio de la noticia divorcio Entonces el público recordó una vez más la historia de amor de Raisa y Hamish que solía ser tan cálida. La pareja se casó el 3 de septiembre de 2017 en Ayana Midplaza Jakarta, en un evento que se dijo fue una de las bodas más románticas entre las celebridades indonesias.

Lea también: Una serie de retratos que comparan los estilos de Hamish Daud y Keenan Pearce, dos hombres que alguna vez llenaron el corazón de Raisa.



Pero quién hubiera pensado, su relación no comenzó inmediatamente con amor a primera vista.

«Nos conocimos hace unos cinco años. Nos conocimos cuando Yaya (el apodo de Raisa) trabajaba en la banda sonora de la película Rectoverso», dijo Hamish en una rueda de prensa tras su boda, hace 8 años.

Ambos admitieron que durante años fueron sólo colegas. «Somos profesionales, cuando nos reunimos simplemente nos saludamos y nos despedimos. Esto sucedió durante los siguientes años. Siempre nos reuníamos para trabajar», dijo Hamish, sonriendo a Raisa.

Un nuevo amor surge después de haber sido amigos durante mucho tiempo. En un momento lleno de risas, cuando le preguntaron quién se enamoró primero, Raisa inmediatamente señaló. «Él (Hamish) fue primero», dijo Raisa, sonrojándose.

Aparte de eso, hasta ahora, ni Raisa ni Hamish han hecho una declaración abierta sobre los motivos de la ruptura de su relación.