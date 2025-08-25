¿Recuerdas a los jugadores de Judol a perder la ciudad en Jogja? Los operadores fueron arrestados por Bareskrim, resultó ser una red internacional

Yakarta, Viva – Dirección de la Ley Criminal (Dittipidsiber) Policía de investigación criminal logró desmantelar una red grande Juego en línea Internacional que ha estado operando a través de varios sitios web populares.

Leer también: General de Brigadier Sumy Hastry enfatiza los resultados de la prueba de ADN del hijo de Lisa Mariana según la ciencia



Tres perpetradores con las iniciales AF, BI y MR fueron arrestados el 20 de agosto de 2025 a las 04.00 Wib en el área del norte de Yakarta. Se sabe que actúan como Servicio al Cliente de Administración (CS) a los líderes de los operadores de marketing de Slotbola88, Inibet77 y los sitios de juegos de azar en línea de Rajaspin.

Este caso es el resultado del desarrollo de cinco arrestos. jugador Juego en línea que fue arrestado por primera vez por la Dirección de Investigación Criminal Especial de la Policía Regional de Diy el 10 de julio de 2025. Desde la búsqueda digital, la policía encontró un vínculo directo entre los jugadores y la red de operadores administrados por AF, BI y MR.

Leer también: Ridwan Kamil está listo para hacer las paces, pero hay grandes condiciones para Lisa Mariana



«Este arresto es parte del compromiso de la POLRI para erradicar el crimen cibernético, especialmente el juego en línea, que ahora es una amenaza real en la comunidad», dijo el Jefe de Sub Dirección 1 del Dittipidsiber Bareskrim Polri, comisionado senior de policía Rizki Agung Prakoso, lunes 2525 de agosto.



Los sospechosos en el caso de juego en línea atrapados en Bantul

Leer también: El jefe de minería de circón ilegal en el centro de Kalimantan es sospechoso, Bareskrim dijo que los perpetradores podrían ser detenidos después de ser examinados



En la actualidad, los tres sospechosos han sido detenidos en la Casa de Investigación Penal de Investigación Penal desde el 21 de agosto de 2025. Se les acusa de artículos en capas, a partir de la ley de información y transacciones electrónicas, la ley de transferencia de fondos, el Código Penal, hasta la Ley de Lavado de Money (TPPU). La amenaza de castigo no es jugar, un máximo de 20 años de prisión.

Previamente informó, la policía reveló en quién los reporteros de los jugadores de juego en línea Yogyakarta Aquellos que hacen una pérdida de la ciudad. Director de la investigación penal especial de la Región Especial de Yogyakarta, reveló el comisionado senior adjunto Saprodin, esto se reveló a partir del seguimiento del informe público.

«No (el reportero no es un distribuidor)», dijo, jueves, 7 de agosto de 2025.

Para tener en cuenta, uno por uno las formas de los jugadores de juego en línea que buscan lagunas para obtener ganancias finalmente reveladas.

La Policía Regional Especial de Yogyakarta (Polda Diy) allanó una casa alquilada en Whawon Banguntapan, Bantul Regency, que resultó transformarse en la ‘sede’ de jugadores de juegos de azar en línea. Cinco personas fueron aseguradas en la redada.

Esto fue revelado por el Jefe de la Dirección V Siber Dirección de Investigación Penal Especial de la Policía Regional de Yogyakarta, el comisionado adjunto Slamet Riyanto durante una conferencia de prensa. Los cinco son RDS (32); Es (31); Da (22) de Bantul; y nf (25) de Kebumen; y Pa (24) de Magelang, Java central. No son distribuidores, sino jugadores que usan el algoritmo del sitio de juego en línea para obtener ganancias personales.

«RDS BOSS. Prepara el enlace del sitio, busca, luego prepara una PC y les dice a 4 empleados que instalen juegos de azar en línea. Él (RDS) está buscando promociones en sitios de juegos de azar en línea», dijo citado el miércoles 6 de agosto de 2025.