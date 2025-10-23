Recuerda de nuevo, la lujosa dote que Hamish Daud le dio a Raisa cuando se casó

Jacarta – Hace ocho años, concretamente el 3 de septiembre de 2017, la pareja raisa adriana y Hamish Daud Se casaron oficialmente en el Hotel Ayana Midplaza, en el centro de Yakarta, con un concepto de fiesta en el jardín al estilo tradicional de Sundan.

Raisa lucía encantadora con una kebaya blanca decorada con siger sundanés, mientras que Hamish lucía elegante con ropa tradicional a juego.

En la procesión, Hamish Daud expresó su aceptación en voz alta y lleno de confianza.

«Hoy, domingo 3 de septiembre, yo, Hamish Daud, prometo con todo mi corazón que me casaré bien con mi esposa de acuerdo con las enseñanzas islámicas», dijo Hamish en la ceremonia de su boda.

Uno de los más recordados por el público es dote o la dote que Hamish le dio a Raisa. Con voz firme pronunció la sentencia de entregar la dote en forma de 500 gramos de metal precioso.

«Bismillah, entrego la dote en forma de 500 gramos a mi esposa para que la use bien», dijo Hamish.

Este momento fue ampliamente discutido en ese momento, porque además de su significado sagrado, el monto de la dote reflejaba el aprecio y la sinceridad de Hamish hacia Raisa.

En ese momento, su boda fue descrita como uno de los momentos más románticos en el mundo del entretenimiento de Indonesia, e incluso fue apodada la boda del año 2017.

Pero ahora, ocho años después de ese momento feliz, la relación de Raisa y Hamish vuelve a estar en la atención del público. Sin embargo, no por la felicidad, sino por la noticia. divorcio.

Según los informes, Raisa está demandando oficialmente divorciado su marido, Hamish Daud, en el Tribunal Religioso del Sur de Yakarta el miércoles 22 de octubre de 2025.

Esta noticia fue confirmada directamente por el Oficial de Relaciones Públicas del Tribunal Religioso del Sur de Yakarta, Abid MH, quien dijo que este caso había sido registrado oficialmente.

«Lo que usted mencionó ya existe (demanda de divorcio)», dijo Abid MH cuando se confirmó, el jueves 23 de octubre de 2025.

Raisa presentó la demanda poco después de que el público se diera cuenta de que Hamish había eliminado la publicación que celebraba su octavo aniversario de bodas en su Instagram personal.

Aunque la noticia del divorcio se ha difundido ampliamente, Hamish Daud y Raisa aún no han dado una respuesta oficial sobre la demanda.

Mientras tanto, el primer juicio por el divorcio de Raisa y Hamish está programado para el 3 de noviembre de 2025 en el Tribunal Religioso del Sur de Yakarta. Hasta el momento, los motivos de la demanda no han sido revelados al público.