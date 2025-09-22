Rectamente, Olla Ramlan dijo que Teuku Ryan ya tenía novia

VIVA – La cuestión de la cercanía entre Ser Ramlan Y Ryan Continúa estando en el centro de atención pública. Igualmente individual, ambos fueron vistos actuando juntos en un evento de premio de información y entretenimiento en una estación de televisión.

Teuku Ryan y Olla Ramlan incluso fueron vistos con ropa con alegría. La propia Teuku Ryan fue vista con un traje verde del Ejército, mientras que Olla Ramlan fue visto usando un vestido de color a juego.

Con respecto a la ropa que llevaban, Olla Ramlan dijo que, de hecho, él y su exhusband Ria Ricis acordaron usar ropa con colores a juego. Además, dijo que la propia Olla Ramlan y Teuku Ryan están actualmente en una administración.

«Combinar sí coincidir. Sí, deliberadamente un acuerdo, somos una gerencia», dijo Olla Ramlan, según cita la cita de la pieza de video citada de la cuenta Tiktok @dramahalu, el lunes 22 de septiembre de 2025.

«Así es, la gerencia», dijo Teuku Ryan.

En ese momento, Olla Ramlan al mismo tiempo enfatizó sobre temas salvajes que se llamaron a sí misma y a Teuku Ryan tenía una relación especial. La propia Olla Ramlan admitió que su relación con Teuku Ryan solo se limitaba a los colegas.

«Somos una administración que prometemos que no hay nada», continuó Olla Ramlan.

No solo eso, Olla Ramlan incluso inmediatamente hizo una declaración sorprendente Teuku Ryan. La ex esposa de Aufar Hutapea enfatizó que no estaba saliendo con Teuku Ryan porque el hombre actualmente tiene un amarre. Al escuchar eso, Teuku Ryan inmediatamente miró a Olla mientras estaba aturdido.

«Porque ya tiene a alguien», dijo Olla Ramlan, riendo.

«¿Huh? Mam, Selow Mam Selow», dijo Teuku Ryan.