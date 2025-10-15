Recortando la burocracia, el Ministerio del Interior lanza un sistema de información ejecutiva

Jacarta – Ministerio del Interior (Ministerio del Interior) lanzamiento Sistemas de información ejecutiva (ELLA) como un paso estratégico para lograr una gobernanza gubernamental adaptable, receptiva y colaborativa en la era digital. El jefe del Centro de Sistemas de Información y Datos (Pusdatin) del Ministerio del Interior, Muhamad Valiandra, explicó que el SIE se desarrolló para satisfacer la necesidad de datos precisos, integrados y en tiempo real como base para la toma de decisiones basada en evidencia (política basada en evidencia).

Lea también: Ministro del Interior: Es necesario un gran diseño para proteger a los trabajadores migrantes indonesios





Jefe del Centro de Sistemas de Información y Datos (Pusdatin) del Ministerio del Interior Muhamad Valiandra

Esta innovación también es una respuesta a los desafíos de la fragmentación de datos, la baja interoperabilidad y la capacidad limitada de recursos humanos (RRHH) en el campo de la tecnología de la información. «Hasta ahora, los datos gubernamentales a menudo están separados entre agencias, no son uniformes y se presentan demasiado tarde, por lo que no pueden usarse de manera óptima. A través del SIE, toda la información estratégica, desde el desarrollo, las finanzas regionales, la población hasta los servicios públicos, ahora está conectada en un ecosistema de datos integrado», explicó Valiandra.

Lea también: Ministro del Interior: Los gobiernos regionales desempeñan un papel importante en el apoyo a la productividad nacional



SIE proporciona visualización interactiva de datos, análisis rápido basado en inteligencia artificial (IA), así como funciones para monitorear los logros de los programas prioritarios nacionales en tiempo real. Con este sistema la toma de decisiones se puede realizar de forma más rápida y precisa.

«Uno de los beneficios que esperamos es un aumento de la eficiencia burocrática de hasta un 30-40 por ciento, una aceleración de la toma de decisiones de semanas a minutos, ahorros en el presupuesto operativo de hasta cientos de miles de millones de rupias a nivel nacional, así como una mejora de la calidad de los servicios públicos a través de datos precisos y específicos. Por lo tanto, no nos quedamos atrás en esta dinámica tan rápida», añadió.

Lea también: Inauguración SPEKIX 2025, Tri Tito Karnavian: Espacio para celebrar el coraje y la creatividad de niños especiales



Este paso también está en línea con el Reglamento del Ministro del Interior (Permendagri) Número 70 de 2019 sobre los sistemas de información del gobierno regional y el Reglamento del Ministro del Interior Número 5 de 2024 sobre los datos del gobierno nacional único. Estas dos regulaciones son la base para fortalecer la gobernanza nacional de datos.

Aparte de eso, el lanzamiento de SIE también apoya la Asta Cita del Presidente de la República de Indonesia, especialmente la séptima Asta Cita que enfatiza la reforma legal y burocrática y la prevención de la corrupción. «Se espera que SIE sea un catalizador para fortalecer la sinergia central y regional, acelerar la transformación digital del gobierno y apoyar la realización de la visión Asta Cita del presidente Prabowo», añadió Valiandra.

Enfatizó que la transformación digital del gobierno debe basarse en una buena y estandarizada gestión de datos. «Al integrar datos de varias partes interesadas, se espera que SIE sea un catalizador para acelerar la transformación digital del gobierno, fortalecer las sinergias centrales y regionales y apoyar el logro de la Asta Cita del presidente Prabowo», concluyó.