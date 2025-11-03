Recordatorio de la fecha límite de presentación de los Oscar 2026 y reglas de elegibilidad

El premios oscar les recordamos a los distribuidores y productores de cine que el jueves 13 de noviembre es la última fecha límite para completar todos sus trámites para ser considerados para esta próxima 98a. Premios de la Academia ceremonia.

Para ser elegibles, los productores y distribuidores de largometrajes deben enviar un formulario de presentación al Oscar (OSF) escaneado y firmado y formularios de inscripción a estándares de representación e inclusión (RAISE) para su consideración en las categorías generales y la carrera por mejor película y la facturación legal completa (créditos en pantalla) antes de las 5 p. m., hora del Pacífico, a través del sitio web de la Academia. portal de presentación. Si bien la fecha límite para presentar los formularios es a mediados de noviembre, las películas calificadas todavía tienen hasta el 31 de diciembre para completar sus presentaciones iniciales en cines en una de las seis principales áreas metropolitanas de Estados Unidos.

Las áreas calificadas incluyen el condado de Los Ángeles; Los cinco distritos de la ciudad de Nueva York; el Área de la Bahía de San Francisco; el condado de Cook en Chicago; Dallas-Fort Worth (condados de Dallas y Tarrant); y el condado de Fulton en Atlanta. Las películas deben proyectarse al menos siete días consecutivos en una sala comercial, con un mínimo de tres proyecciones diarias, incluida una entre las 6 p. m. y las 10 p. m. todas las noches.

Para ser consideradas como mejor película, las películas también deben completar una exhibición ampliada de al menos siete días, consecutivos o no, en 10 de los 50 principales mercados de EE. UU. a más tardar 45 días después de su estreno inicial, y a más tardar el 22 de enero. Como parte de la iniciativa de estándares de inclusión de la Academia, los aspirantes a mejor película deben enviar el formulario confidencial RAISE y cumplir con al menos dos de los cuatro estándares establecidos. Los distribuidores y productores que opten por no participar en la categoría de mejor película no están obligados a completar el formulario RAISE.

El período de presentación de categorías especializadas, que incluyen largometraje animado, largometraje documental, largometraje internacional y cortometrajes, ya ha cerrado.

La carrera por los Oscar de este año se perfila como una de las más repletas de estrellas de los últimos tiempos. Los contendientes de la lista A incluyen a Leonardo DiCaprio por su giro cómico en “Una batalla tras otra”, Michael B. Jordan por sus papeles duales en pantalla En “Sinners”, Timothée Chalamet como un prodigio del tenis de mesa en “Marty Supreme” y Cynthia Erivo y Ariana Grande por sus aclamadas actuaciones en la secuela musical “Wicked: For Good”.

Las listas de finalistas en categorías clave se anunciarán el 16 de diciembre, y las nominaciones completas se revelarán el 22 de enero. La 98ª edición de los Oscar se llevará a cabo el domingo 15 de marzo en el Dolby Theatre de Ovation Hollywood y se transmitirá en vivo por ABC y en más de 200 territorios en todo el mundo.