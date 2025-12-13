¿Recordando los momentos de citas, Raditya Dika no tiene más esfuerzo después de casarse?

Jacarta – Raditya Dika y Anissa Azizah son una pareja de celebridades que rara vez se ven afectadas por problemas indirectos. Los dos siempre trabajan juntos en varias ocasiones e incluso trabajan juntos como embajadores de marca para varios productos.

Recientemente, mientras asistía a un evento en Bandung, Raditya Dika recordó el pasado en el que todavía se acercaba a su esposa. ¡Vamos, desplázate más!

Bandung parece ser una ciudad llena de recuerdos para Raditya Dika y Anissa Aziza. Cómo no podría ser, los dos a menudo disfrutan de momentos de citas en la Ciudad de las Flores.

«Realmente amo Bandung porque aquí es donde Anisa y yo nos conocimos», dijo Raditya Dika, en el centro comercial 23 Paskal, Bandung, el viernes 12 de diciembre de 2025.

Raditya Dika reveló que solía caminar por el centro comercial con Anissa Aziza, quien ahora es su compañera halal. Mientras recordaba, Raditya Dika recordó el momento en que accidentalmente tocó la mano de Anissa Azizah, lo que los enamoró aún más.

«La primera vez que pedí tener una cita aquí, cuando tuvimos una cita, nuestras manos se encontraron así», explicó.

Anissa Aziza explicó que durante su acercamiento y noviazgo anterior, Raditya Dika siempre mostró esfuerzo por ella.

De hecho, Raditya Dika, conocido por tener una agenda muy ocupada, siempre hace tiempo para viajar desde Yakarta a Bandung para encontrarse con su amante.

«En ese momento, el hermano Dika vino porque nos habíamos conocido en Yakarta. Luego, cuando fuimos a Bandung, nos conocimos, nos pidieron que fuéramos al centro comercial, accidentalmente nos tocamos las manos, eso es todo», explicó Anissa Aziza.

«La historia cuenta que acababa de regresar a Bandung, ‘Te veré mañana, está bien’. Como, oh Yakarta, Bandung no está mal, así que ese es el esfuerzo que recuerdo», añadió.

Lamentablemente, con el paso del tiempo y después del matrimonio, Anissa Aziza sintió que su marido no la perseguía tanto como antes. Sin embargo, esto no es un problema grave para Raditya Dika y Anissa Azizah.

También se sabe que los dos están muy unidos cuando se trata de cuidar a los niños. Raditya Dika y Anissa Aziza realmente prestan atención a lo que necesitan sus hijos, incluida la educación y el entretenimiento. En medio de sus ocupadas vidas, Anissa Aziza y Raditya Dika también intentan hacer tiempo, especialmente cuando sus hijos están de vacaciones.