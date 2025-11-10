Recordando a 10 heroínas indonesias, ¡sus nombres son inmortales en los libros de historia y en los billetes!

Jacarta – Cada día se conmemora HéroeA menudo recordamos la historia de la lucha de los guerreros en el campo de batalla. No sólo los combatientes masculinos, la historia también registra que la independencia de Indonesia también nació gracias al coraje y el sacrificio de las heroínas.

No sólo tomaron las armas, sino que también lucharon a través de la educación, el periodismo y las organizaciones sociales para hacer realidad los ideales de independencia.

aquí hay diez héroe nacional Mujeres indonesias, resumido el lunes 10 de noviembre de 2025.

1. Tarjeta RA

En primer lugar está Raden Adjeng Kartini. Fue una figura que luchó por el derecho de las mujeres a ir a la escuela durante la época colonial.

A través de sus cartas, que más tarde se registraron como Después de la oscuridad, Kartini encendió el espíritu de emancipación e igualdad.

Su nombre fue inaugurado como Héroe Nacional el 2 de mayo de 1964 mediante Decreto Presidencial Número 106 de 1964. Hasta la actualidad, el Día de Kartini se celebra cada 21 de abril como una forma de reconocimiento a su lucha.

2. Concurso Dhien Dhien

Conocida como un símbolo del coraje de las mujeres de Aceh, Cut Nyak Dhien dirigió tropas en la guerra de Aceh contra los holandeses. Es conocido por su eficaz estrategia de guerrilla y su espíritu inquebrantable a pesar de que tiene que perder mucho.

Por sus servicios, el gobierno la declaró Héroe Nacional mediante el Decreto Presidencial Número 106 de 1964 y le otorgó el título de «Reina de Aceh».

3. Dewi Sartika

De Java Occidental nació una figura femenina de la educación llamada Dewi Sartika. Fundó una escuela especial para niñas llamada Sekolah Kaoetamaan Isteri en Bandung a principios del siglo XX. Dewi Sartika recibió la Orden de Oranje-Nassau y fue declarado Héroe Nacional el 1 de diciembre de 1966 con base en el Decreto Presidencial No. 252 de 1966.

4. Rasuna dijo

Conocida por defender los derechos de las mujeres y la independencia nacional, Hajjah Rangkayo Rasuna Said luchó por Indonesia a través de canales políticos y educativos. Sus valientes discursos contra el colonialismo la hicieron recordar como una figura femenina progresista. Se le concedió el título de Héroe Nacional el 13 de noviembre de 1974 mediante Decreto Presidencial N° 084/TK/1974.

5. Nyai Ahmad Dahlan

Siti Walidah, o Nyai Ahmad Dahlan, es conocida por su trabajo para empoderar a las mujeres a través de la educación y la extensión comunitaria. Junto con su marido, el fundador de Muhammadiyah, fundó la organización Aisyiyah para apoyar el papel de la mujer en la sociedad. El gobierno le otorgó el título de Héroe Nacional el 22 de septiembre de 1971 mediante Decreto Presidencial núm. 042/TK/1971.