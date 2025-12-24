¡Récord mundial batido! Esta es una serie de récords terribles para los atletas indonesios en los SEA Games 2025

Bangkok, LARGA VIDA – Indonesia no sólo registró logros en términos de medallas Juegos del MAR 2025 Tailandia, pero también estableció una serie de nuevos récords, tanto en los SEA Games como a nivel mundial.

El récord más alto lo estableció el levantador principal de Indonesia, Rizki Juniansyahen una rama levantar pesas Clase masculina de 79 kilogramos. El atleta de Banten logró romper dos récord mundial a la vez.

Rizki registró un levantamiento envión con un peso de 205 kilogramos y un levantamiento total de 365 kilogramos. Este logro mejoró el récord mundial anterior que también estaba a nombre de Rizki.

Anteriormente, en el Campeonato Mundial de Halterofilia de la IWF de 2025 en Forde, Noruega, en octubre pasado, Rizki registró un envión de 204 kilogramos y un levantamiento total de 363 kilogramos.

Además del récord mundial, Indonesia también estableció un nuevo récord a nivel de los SEA Games. Desde la rama de tiro, Muhammad Iqbal Raja Prabowo registró una puntuación de 582 puntos en la ronda de clasificación para la pistola de aire comprimido masculina de 10 metros.

Esta puntuación igualó el récord de los SEA Games que ostentaba anteriormente el tirador vietnamita Hoang Xuan Vinh, que se registró en los SEA Games de 2015 en Singapur.

Otro récord de los SEA Games provino del atletismo. La diva Renata Jayadi batió con éxito el récord de salto con pértiga femenino con un salto de 4,35 metros.

Este resultado también mejoró el propio récord nacional de Diva, que anteriormente estaba en 4,30 metros. Aparte de eso, este salto también superó el antiguo récord de los SEA Games de 4,25 metros que ostentaba la atleta filipina Natalie Uy en los SEA Games de 2019 en Filipinas.

Esta serie de récords enfatiza la gran contribución de los atletas indonesios a la hora de aumentar el medallero en los SEA Games de 2025 en Tailandia.

Indonesia cerró los SEA Games 2025, Tailandia en el segundo lugar de la clasificación final con 91 medallas de oro, 112 medallas de plata y 130 medallas de bronce.

Este resultado se convirtió en el primer subcampeón de Indonesia en los últimos 30 años y quedó registrado como uno de los mejores logros fuera de casa en la historia de la participación de Indonesia en los SEA Games. (Hormiga)

Récords de los atletas indonesios durante los SEA Games 2025

récord mundial

Rizki Juniansyah

Rama: Halterofilia

Número: categoría masculina de 79 kilogramos

Clean and Jerk: 205 kilogramos

(Récord mundial, anteriormente 204 kilogramos)

Fuerza total: 365 kilogramos

(Récord mundial, anteriormente 363 kilogramos)