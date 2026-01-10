Récord equilibrado en el Derby de Indonesia, Persib ligeramente por encima de Persija

Bandung, VIVA – Rivalidad persib Bandung y Persija Yakarta vuelve a ser el centro de atención antes del último encuentro de los dos equipos. Según los datos cara a cara publicados en la cuenta de Instagram Liga1Match, el duelo denominado «Derbi indonesio» todavía se desarrolla muy reñido, aunque Persib ha conseguido una ligera ventaja en los últimos encuentros.

De los últimos seis partidos de la Liga 1 mostrados, Persib Bandung obtuvo tres victorias, Persija Jakarta obtuvo una victoria y los otros dos partidos terminaron en empate. La única victoria de Persija se produjo el 31 de marzo de 2023, cuando los Kemayoran Tigers vencieron con éxito a Persib con un convincente marcador de 2-0.

Aparte de eso, Persib parecía más consistente. Maung Bandung registró victorias por 2-1 y 1-0, así como dos empates 2-2 que confirmaron la reñida competencia entre los dos equipos. Los derbis indonesios suelen ser intensos e impredecibles, independientemente de la clasificación o del desempeño reciente.

Este récord muestra que Persib es ligeramente superior estadísticamente, pero Persija todavía tiene un récord importante que demuestra que son capaces de romper el dominio de su eterno rival.

Con gran prestigio, mucha tensión y una larga historia, el partido Persib vs Persija siempre promete dramatismo. Los récords pueden hablar, pero en el Derby de Indonesia, un solo momento puede cambiarlo todo.

Persib recibirá a Persija en el estadio Gelora Bandung Lautan Api el domingo 11 de enero de 2026. ¿Quién estará de fiesta esta vez?