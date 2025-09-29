Recopilar ministros en Kertanegara, Prabowo discutió la evaluación del programa MBG

Yakarta, Viva – Presidente Prabowo Subianto presidió una reunión con varios ministros del gabinete rojo y blanco en su residencia personal, Jalan Kertanegara, Yakarta, el domingo por la noche, 28 de septiembre de 2025.

Esta reunión se celebró inmediatamente después de que el presidente Prabowo regresó de los viajes extranjeros y, a pesar de coincidir con las vacaciones, mostrando su compromiso en monitorear directamente los programas gubernamentales.



Programa de alimentos nutritivos gratis (MBG).

El secretario del gabinete, Teddy Indra Wijaya, en su declaración escrita, dijo que una de las principales discusiones fue sobre el programa Comer Gratis nutritivo (Mbg).

«Una de las principales discusiones es sobre el programa de alimentación nutricional gratuita, relacionado con los mejores pasos y algunos evaluación Para que este programa pueda funcionar bien como planeado y justo en el objetivo «, dijo Seskab Teddy Citado el lunes 29 de septiembre de 2025.

Seskab Teddy también agregó que el presidente Prabowo dio directamente una dirección detallada y técnica en la reunión.

«El presidente Prabowo proporciona instrucciones muy detalladas, incluso muy técnicas, por ejemplo, con respecto al tema de la disciplina, los procedimientos, especialmente los problemas de limpieza», dijo Seskab Teddy.

Además de MBG, Seskab Teddy dijo que la reunión también discutió una serie de otros programas estratégicos. Entre ellos se encuentran la seguridad alimentaria, la salud pública, la energía, la marina, los programas de la aldea pesquera, las cooperativas de la aldea, la construcción de la costa norte del Mar del Norte de Java.



UMKM BRI Fostered se convierte en un proveedor de programas MBG

Según Seskab Teddy, el Ministerio de Agricultura junto con el jefe de Bulog en la reunión informó que las reservas nacionales de arroz todavía estaban en una condición segura. Mientras tanto, el Ministro de Salud explicó los logros del programa de control de salud gratuito que hasta ahora ha alcanzado alrededor de 36 millones de personas.

«El Ministro de Salud informa el programa de cheques de salud gratuitos a todas las personas que han llegado a los 36 millones para ser examinados», explicó Seskab Teddy.