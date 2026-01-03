Reconstruir el sustento de una ciudad que nunca se detiene







Para más de veinte millones de Mumbaikars, el tren local no es sólo transporte: es rutina, resiliencia y confiabilidad. El ferrocarril suburbano La red aquí es más que infraestructura; es el pulso de la ciudad. Cada mañana, antes del amanecer, las plataformas se llenan de personas que persiguen sus medios de vida y sus aspiraciones. Cada noche, el último local se lleva a casa una ciudad que se niega a frenar.

Mantener este vasto sistema seguro, confiable y capaz de manejar la creciente demanda es uno de los desafíos de movilidad urbana más complejos del mundo. A medida que la ciudad se vuelve más densa y rápida, Western and Central Railway está emprendiendo una transformación silenciosa pero decidida para ampliar la capacidad, modernizar las estaciones, mejorar la seguridad y hacer que los desplazamientos diarios sean más humanos. En los últimos años, hemos emprendido una de las fases de mejora más intensivas en la historia del ferrocarril suburbano de Mumbai, no a través de proyectos aislados, sino a través de un enfoque coordinado que abarca todo el sistema.

El ferrocarril suburbano de Mumbai opera con una de las densidades más altas del mundo. Ferrocarril occidental (WR) ofrece más de 1.400 servicios suburbanos diariamente, mientras que Central Railway (CR) opera alrededor de 1.810 servicios en sus corredores Main Line, Harbour Line y Trans-Harbour. Con terreno limitado y una demanda cada vez mayor, la expansión de la capacidad requiere una planificación precisa.

Capacidad en expansión

Trabajando para hacer realidad la visión del Primer Ministro Viksit Bharat, se están realizando todos los esfuerzos posibles para desarrollar la infraestructura ferroviaria en Mumbai. Actualmente se están llevando a cabo múltiples proyectos por un valor de más de R8.000 millones de rupias para transformar la forma en que nuestros estimados viajeros viajan en nuestro sistema suburbano agregando capacidad crítica y ampliando el alcance a través de corredores congestionados. Las ampliaciones de las carreteras Borivli-Virar y Virar-Dahanu segregarán el tráfico suburbano y de la línea principal en los tramos norte de WR, permitiendo significativamente más servicios locales. El corredor Panvel-Karjat creará un vínculo vital, reduciendo el tiempo de viaje en casi 30 minutos y al mismo tiempo aliviará la presión sobre la línea central principal. Los proyectos Kalyan-Asangaon y Kalyan-Badlapur abordan cuellos de botella críticos donde las vías existentes operan más allá del 150 por ciento de su capacidad. Se espera que estos múltiples proyectos nuevos de infraestructura y expansión de redes creen más del 30 por ciento de nueva capacidad para nuestros viajeros suburbanos durante los próximos cuatro a cinco años.

Estaciones que funcionan

Las vías y los trenes por sí solos no pueden resolver la congestión a menos que las estaciones se rediseñen para adaptarse a las realidades actuales. Muchas de las estaciones de Mumbai se construyeron hace décadas y hoy en día reciben un tráfico mucho más allá de su capacidad original. Según MUTP-3A y el Esquema de la estación Amrit BharatSe están modernizando exhaustivamente las principales estaciones de ambas zonas ferroviarias. La atención se centra en amplias plataformas elevadas, puentes peatonales adicionales, escaleras mecánicas, ascensores, mejor iluminación, señalización más clara y una circulación de pasajeros más fluida. Además, solo en 2024-25, se invirtieron más de 500 millones de rands en mejorar y mejorar las instalaciones de servicios para pasajeros en las divisiones de CR y WR de Mumbai.

La accesibilidad es esencial

La accesibilidad se ha convertido en un pilar central del desarrollo de la estación. Se han instalado cientos de ascensores y escaleras mecánicas en las estaciones suburbanas, lo que facilita el viaje diario a las personas mayores, las personas con discapacidad, las mujeres embarazadas y las familias. Más de 748 ascensores y escaleras mecánicas ahora están monitoreados digitalmente a través de un sistema centralizado, lo que permite un seguimiento en tiempo real y una restauración más rápida en caso de fallas. Este cambio del mantenimiento reactivo al proactivo ha mejorado significativamente la confiabilidad.

Material rodante moderno

La seguridad de los pasajeros sigue siendo primordial. La transición hacia puertas automáticas en los trenes de cercanías, junto con la inducción de rastrillos de nueva generación, marca un paso significativo en la reducción de los accidentes provocados por la masificación y los embarques inseguros.

Las puertas cerradas de Mumbai trenes locales AC representan una mejora transformadora para los 80 lakh de viajeros diarios de la ciudad. El sistema de puertas automáticas mejora drásticamente la seguridad al evitar que los pasajeros se cuelguen de los estribos o aborden trenes en movimiento, prácticas peligrosas.

Herramientas digitales

La tecnología está remodelando silenciosamente la forma en que los viajeros interactúan con el sistema ferroviario. Los pagos con UPI y códigos QR ahora están disponibles en los mostradores de reservas, ATVM y máquinas POS.

La aplicación UTS on Mobile ha reducido las colas y simplificado la emisión de boletos durante las horas pico, y ahora se está integrando con la aplicación Rail One. La aplicación Mumbai One y la tarjeta inteligente Mumbai 1 han llevado la integración un paso más allá, permitiendo viajar sin problemas en trenes suburbanos, metro, monorraíl y autobuses urbanos.

Camino por delante

El sistema ferroviario suburbano de Mumbai debe evolucionar continuamente para adaptarse a la ciudad a la que sirve. Ampliación de capacidad, estaciones modernas, comodidades para los pasajeros, conveniencia digital, mejoras de seguridad y Metro La integración no son iniciativas aisladas: son parte de una visión a largo plazo y nos esforzaremos por lograrlas. Siempre es alentador ver el inmenso apoyo que recibimos de nuestros pasajeros y esperamos que esto continúe. Como usuarios, tenemos la responsabilidad colectiva de mantener la limpieza de nuestras estaciones de tren.

Mumbai se mueve porque se mueven sus trenes locales. Fortalecer este salvavidas sigue siendo nuestro compromiso inquebrantable, hoy y en las próximas décadas.

Vivek Kumar Gupta es el director general de Ferrocarriles Occidental y Central.

Envíe sus comentarios a mailbag@mid-day.com





Fuente