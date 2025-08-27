Reconocimiento Thom Haye después de unirse oficialmente a Persib

Miércoles 27 de agosto de 2025 – 17:04 Wib
VIVA – centrocampista naturalizado Equipo nacional Indonesia, Thom Hayeafirmó ser muy entusiasta después de presentarse oficialmente como un nuevo jugador Perseguidor Bandung.
«Helo Bobotoh Thom Haye aquí. Estoy entusiasmado de unirme a Persib y no puedo esperar para competir en Bandung, Go Persib Maung Bandung», dijo Thom Haye después de ser inaugurado.
Persib presentó a Thom Haye con el defensor italiano, Federico Barba, de una manera única. El segundo anuncio se realizó a través de programas de noticias en TVRI West Java, miércoles 27 de agosto de 2025
En el programa, el primer jugador anunciado fue Barba. Se cree que la ex Serie A Penggawa fortalece la línea de fondo de Maung Bandung.
«Helo Bobotoh, es divertido unirse a Persib. Estoy muy feliz de unirme a este club. Nos vemos pronto», dijo Barba.
Sin parar allí, Persib luego presentó el segundo nombre, a saber, Thom Haye. El ex centrocampista de la ciudad de Almere fue trazado como general del centro del campo que sería el creador del ataque de Persib.
27 de agosto de 2025