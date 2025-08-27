Reconocimiento Thom Haye después de unirse oficialmente a Persib

VIVA – centrocampista naturalizado Equipo nacional Indonesia, Thom Hayeafirmó ser muy entusiasta después de presentarse oficialmente como un nuevo jugador Perseguidor Bandung.

«Helo Bobotoh Thom Haye aquí. Estoy entusiasmado de unirme a Persib y no puedo esperar para competir en Bandung, Go Persib Maung Bandung», dijo Thom Haye después de ser inaugurado.

Persib presentó a Thom Haye con el defensor italiano, Federico Barba, de una manera única. El segundo anuncio se realizó a través de programas de noticias en TVRI West Java, miércoles 27 de agosto de 2025

En el programa, el primer jugador anunciado fue Barba. Se cree que la ex Serie A Penggawa fortalece la línea de fondo de Maung Bandung.

«Helo Bobotoh, es divertido unirse a Persib. Estoy muy feliz de unirme a este club. Nos vemos pronto», dijo Barba.

Sin parar allí, Persib luego presentó el segundo nombre, a saber, Thom Haye. El ex centrocampista de la ciudad de Almere fue trazado como general del centro del campo que sería el creador del ataque de Persib.