Reconocimiento impactante Marc Márquez sobre la competencia en MotoGP

VIVA – Marc MárquezEl corredor de pilares del equipo de Ducati Lenovo, admitió que aunque su carrera fue cada vez más brillante esta temporada, un día sería derrotado por su compañero de equipo que usó una moto idéntica. Esta es la primera vez en su carrera, sintió la pregunta en serio, especialmente con la presencia de equipos tan grandes como Francesco «Pecco» Bagnaia, aunque hasta ahora todavía está muy por detrás.

Desde su debut en la clase Premier en 2013, Márquez superó constantemente a su equipo, compañeros que van desde Dani Pedrosa, Jorge Lorenzo, Pol Espargaró, hasta Joan Mir cuando todavía estaba en Honda. Cuando un dúo con su hermano menor, Alex, en Gresini Ducati el año pasado, los resultados también tienden a ser uno. Sin embargo, este año, su existencia con múltiples campeones como Bagnaia dio una nueva dimensión en competencia interno.

La temporada 2025 realmente pertenece a Márquez. Ha ganado a los 14 carreras Sucesivo, construyendo una gran ventaja: 175 puntos en la parte superior de la clasificación. Pecco solo ganó esta temporada una vez después de que Marc experimentó accidentes mientras lideraba en Cota.

Mientras tanto, el único río Bagnaia logró superar a Marc en la misma carrera que ambos terminaron en Jerez, después de que Marc cayó y podría levantarse nuevamente.

Cuando se le preguntó sobre la competencia de los pesados ​​compañeros de equipo durante el fin de semana en Balaton Park, Márquez admitió que alguien lo derrotaría.

«Alguien me vencerá en la misma bicicleta», dijo Marc Márquez, dijo Viva del accidente el viernes 29 de agosto de 2025.

Según Márquez, tener un compañero de equipo fuerte como Bagnaia es un desafío y su propia motivación.

Hizo hincapié en que Bagnaia no era un partido incomparable: como dos veces el campeón mundial, Pecco tiene una experiencia e inteligencia importantes para aumentar nuevamente.

Márquez también explicó que cada segundo en Motogp A menudo determinada por pequeños detalles: suficiente pérdida de 0.030-0.040 segundos en el punto de frenado puede ser perjudicial para dos diez segundos por vuelta.

Bagnaia, que todavía está tratando de encontrar un ritmo con GP25, una nueva moto Ducati llamada GP24.9, en realidad está tratando de reconstruir la confianza que se perdió.

Además, Márquez dijo que si los dos jinetes quisieran, Ducati podría haber traído el motor GP24 mejor conocido por Bagnaia.

Las victorias de Márquez no están exenta de contexto. Hizo un regreso espectacular después de las temporadas lesionadas para 2020-2023. Su traslado a Ducati, especialmente al equipo del fabricante después del período satelital, fortaleció su rendimiento hasta ahora. En el GP austriaco, nuevamente demostró su dominio y sombreó la oportunidad de ganar el séptimo título mundial.

Sin embargo, no todo brillante. En el GP italiano este año, el público Mugello en realidad lo burló de él debido a la controversia del pasado con Valentino Rossi el problema que aún impresa en la mente de los fanáticos locales.

En general, el dominio de Márquez sigue siendo firme esta temporada; El apoyo tecnológico de Ducati, la mentalidad aguda y la larga experiencia lo mantienen en la cima, mientras que los desafíos de los compañeros de equipo y rivales continúan acechando.

Marc Márquez realmente presentó una actuación extraordinaria en 2025. Sin embargo, se dio cuenta de que el dominio no duraría para siempre, especialmente cuando se trata de un corredor como competencia Francesco Bagnaia con el mismo equipo.

La dinámica de la competencia interna en realidad se convierte en el elemento más interesante esta temporada. Todos los ojos ahora están fijos, ya sea que un día Bagnaia u otro corredor creen un momento clave para derrotar a Márquez.