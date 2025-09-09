Reconocimiento honesto de Vanenburg después del equipo nacional indonesio U-23 no pudo calificar para la Copa Asiática

VIVA – Entrenador Equipo nacional Indonesia U-23, Gerald Vanenburg, reconoció la derrota de su equipo de Corea del Sur. Equipo nacional indonesio Perdiendo 0-1 en el último partido del Grupo J en el estadio Gelora Delta, Sidoarjo, martes 9 de septiembre de 2025 por la noche.

Hwang Doyun imprimió la victoria de Selampanol de Corea, cuando el juego había estado funcionando durante seis minutos. La situación hizo los esfuerzos de Indonesia durante todo el partido en vano. A pesar de aparecer lleno de entusiasmo, Hokky Caraka y sus colegas no pudieron penetrar en la defensa de la reunión de los guerreros de Taegeuk.

La derrota también enterran el sueño del equipo nacional indonesio U-23 clasificado para la Copa Asiática U-23 2026. Con respecto a este resultado, Vanenburg abrió su voz. Admitió que Corea del Sur se desempeñó mejor.

«Ellos son [Korea Selatan] Juega mejor que nosotros hoy. Por lo que vimos hoy, hay muchas cosas [di Timnas Indonesia U-23] Lo que debe mejorarse «, dijo Vanenburg después del partido.

El entrenador holandés también destacó el extraordinario apoyo de los seguidores que llenaron el estadio. Según él, se convirtió en una motivación valiosa, aunque el resultado final no fue el esperado.

«Los seguidores son extraordinarios, continúan brindando apoyo al equipo, pero en este momento tenemos que mirar más y hacer mejoras. Lo más importante en este momento nos unimos para dar el siguiente paso. Esa es la lección hoy», dijo.

Con este resultado, Indonesia solo terminó en el segundo lugar en el Grupo J con una colección de cuatro puntos de tres partidos. La nota no es suficiente para competir en la mejor ruta de segundo lugar. Como resultado, las ambiciones de Garuda Muda aparecieron dos ediciones consecutivas en la Copa Asiática U-23.