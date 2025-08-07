Reconocimiento del entrenador del equipo nacional femenino indonesio después de ser abofeteado de ida y vuelta, Tailandia en la Copa AFF 2025

VIVA – Equipo nacional de mujeres indonesias tengo que tragar la amarga píldora en el partido inaugural del Grupo A Copa AFF de mujeres 2025. Frente a Tailandia en el estadio Lach Tray, Hai Phong, Vietnam, el escuadrón de Garuda Pertiwi fue sacrificado con una puntuación de deslizamiento de 0-7.

Entrenador del equipo nacional femenino, Joko SusiloNo puedo ocultar su decepción después del partido. Reconoció la superioridad del oponente, pero lamentó el desempeño de los niños de crianza que se consideraba que podían funcionar mejor.

«Primero, felicidades primero al equipo tailandés, vale la pena ganar. Pero estamos muy decepcionados con esta derrota por 7-0. No debería ser tanto, si los niños están más tranquilos», dijo Joko.

«Creo que podemos ser mejores que eso», agregó.

En el partido, Joko bajó Isa Warps, uno de los jugadores naturalizados, como titular. Mientras que otros dos jugadores naturalizados, Estella Loupattij y Noa Leatomu, solo se jugaban como sustitutos.

Con respecto al rendimiento de los jugadores naturalizados, Joko dio una explicación. Consideró que su calidad no estaba en duda, pero las condiciones de aptitud física no eran del todo ideales porque solo se habían unido unos días antes de la pelea.

«En realidad son buenos, pero solo llegaron 3-4 días antes del partido. Entonces, para las condiciones, podría ser un poco problemático, eso es todo», dijo Joko.

Además, Joko también enfatizó que el proceso de naturalización en su equipo se llevó a cabo de acuerdo con el procedimiento. Hizo hincapié en que los jugadores tenían sangre indonesia y tenían derecho a fortalecer a Garuda Pertiwi.

«La naturalización aquí es para nosotros porque de hecho tienen descendientes de Indonesia. Por lo tanto, también tienen derecho a defender a Indonesia», enfatizó.

La derrota de Tailandia hizo que Indonesia se desplomara en la parte inferior del Grupo A. Los difíciles desafíos esperaban nuevamente, porque en el segundo partido del sábado (9/8), el equipo nacional femenino estaba programado para enfrentar al anfitrión de Vietnam que ciertamente aparecería con plenos apoyo de apoyo.