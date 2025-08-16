Reconocimiento del entrenador de Uzbekistán después de ser golpeado por el equipo nacional indonesio en la Copa de Independencia

VIVA – Equipo nacional U-17 Indonesia ganó la victoria inaugural en el evento Copa de independencia 2025. Garuda Asia derrocar con éxito a Uzbekistán 2-0 en el segundo partido, después de que anteriormente solo un empate contra Tayikistán.

Para Uzbekistán, la derrota de Indonesia agregó su sufrimiento. Anteriormente, el equipo de Sergey Chigodeeev también cayó en manos de Malí.

El entrenador de Uzbekistán U-17, Sergey Chigodeeev, reconoció que la victoria de Indonesia era realmente factible. Según él, desde los primeros minutos de la pelea, los niños de crianza tienen dificultades para compensar el juego del equipo local.

«Quiero felicitar a este partido, felicidades por su victoria. Este partido es muy apretado, muchos momentos para ambos equipos, pero desafortunadamente no logramos terminarlo e Indonesia determinó los resultados», dijo Chigodeev.

Agregó, a pesar de perder, este partido se convirtió en un importante material de evaluación para su equipo antes de enfrentar el último partido contra Tayikistán. Chigodeeev también se sorprendió por el juego indonesio que parecía confiado en el público mismo.

«En general, hay muchas cosas que tenemos que mejorar. Todos estos partidos nos ayudan, nada es realmente nuevo, pero sabemos que Indonesia es un equipo muy organizado. Nos hemos preparado, pero así es como el fútbol, a veces gana, a veces pierden», continuó.

Uzbekistan Jugador Sintire

No solo el entrenador, el jugador de Uzbekistán, Atabekov Khusanboy, también levantó la voz. Consideró que el equipo nacional U-17 indonesio jugó mejor, pero lamentó algunas de las decisiones de los árbitros que se consideraron perjudiciales para su equipo.

«El equipo contrario jugó bien, pero creo que hubo un momento injusto. Deberíamos tener una penalización, pero el árbitro cerró los ojos porque esto fue un partido en casa. Eso hizo un poco desequilibrado», dijo Khusanboy.

Aun así, Khusanboy todavía reconoce muchos momentos peligrosos creados por Indonesia. «Somos menos afortunados y lograron usarlo bien», agregó.

Con este resultado, la oportunidad para Indonesia está abierta para convertirse en un campeón grupal. El partido final contra Malí será la determinación de los pasos de Garuda Asia en la Copa de Independencia 2025.