Reconocimiento del entrenador de Persija después de ser golpeado por Borneo FC

VIVA – Perseguidor Yakarta debe reconocer la excelencia Borneo FC Después de perder 1-3 en el partido de la Liga 1 en el estadio Segiri, el domingo 28 de septiembre de 2025. Entrenador Mauricio Souza Evaluar a su equipo no logró maximizar las oportunidades y cometió errores fatales.

«En realidad, controlamos más la pelota y creamos más oportunidades. Pero admitimos a través de un contraataque rápido, y lo hemos advertido desde el principio», dijo Souza después del partido.

Souza destacó los tres goles de Pesut Etam que según él comenzó con el grado de jugadores de Persija. «El primer gol para perder un duelo de un uno, el segundo gol perdió el balón en el centro del campo, y el tercer gol nuevamente de una transición lenta. Todos los goles fueron creados en nuestro cuadro de penalización. Ese es un gran error», explicó.

El entrenador brasileño también enfatizó la importancia de mantener la mentalidad después de tragar dos derrotas sucesivas. «Dos derrotas consecutivas nos hacen perder muchos puntos. Ahora lo importante es mantener la mentalidad de los jugadores. Persija es una familia, debemos levantarnos juntos», dijo.

Aunque decepcionado, Souza todavía trató de tomar el lado positivo realizando una evaluación. «Los errores como perder la pelota y la posición incorrecta no deben repetirse. Para ganar, el equipo debe carecer de errores en las líneas delanteras o traseras», dijo.

Mientras tanto, la capitana de Persija, Andritany Ardhiyasa, también se disculpó con Jakmania. «Pido disculpas por no poder dar victoria. Después del descanso internacional, espero que podamos levantarnos y volver al camino correcto», dijo.