Reconocimiento del entrenador Cremonese sobre la aparición de Emil Audero al destruir AC Milan

VIVA – Entrenador CremonésDavide Nicola, habló sobre el rendimiento Emil Daring quien parecía impresionante al derrocar a AC Milan en San Siro. A pesar de elogiar, Nicola insistió en que el portero no era el único héroe detrás de la victoria.

Emil Audero jugó un papel importante en la victoria inaugural de Cremonse en Serie A 2025/2026. Varias veces hizo un salvamento crucial que frustró la oportunidad de oro de Rossoneri marcó goles adicionales.

Después del partido, Nicola reconoció la brillante actuación del portero equipo nacional Indonesia. Sin embargo, se negó a llamar al rescate de Audero como el factor principal de la victoria de su equipo.

«Creo que eso [penyelamatan Audero] Sigue siendo una actuación brillante incluso si perdemos, pero no creo que sea un momento clave «, dijo Nicola, citada del sitio web oficial del club.

Según Nicola, la clave de la victoria de Cremonese está en el trabajo en equipo. Consideró que su equipo logró parecer enfocado y encontró química en el campo.

«El momento clave es trabajar enfocado y alegría porque sienten el crecimiento de la química, algo que necesitamos y sabemos que tenemos que jugar con 16 jugadores. [plus lima cadangan]No solo 11 «, enfatizó.

A pesar de ganar una gran victoria sobre el AC Milan, Nicola tampoco cerró los ojos a las debilidades de su equipo. Dijo que todavía había mucha tarea para abordar.

«Está claro que lograr los máximos resultados es un premio, pero también debemos ser más exhaustivos. Debemos mejorar la forma en que leemos la situación del partido, tanto tácticamente como de otras cosas», dijo.

Nicola insistió en que la victoria sobre Milán fue solo el comienzo de un largo viaje. Espera que los resultados sean una motivación adicional para que su equipo se desempeñe mejor en el futuro.

«Todavía hay mucho trabajo que tenemos que hacer y ganar puntos aquí nos dan motivación para proporcionar más esfuerzo cuando regresamos al campo más tarde», dijo Nicola.

En la segunda semana de la Serie A, Cremonese jugará un partido importante contra otros equipos promocionales, Sassuolo. Este duelo será una prueba adicional para demostrar la consistencia de los niños adoptivos de Nicola.