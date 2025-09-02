Reconocimiento de los perpetradores de la quema de paradas de autobús en Yakarta cuando la manifestación condujo al caos

Yakarta, Viva – La policía finalmente logró detener a una persona sospechosa autor combustión sostener En Yakarta cuando la manifestación terminó en el caos. El joven con las iniciales HR (25) fue arrestado por un equipo conjunto Polda Metro Jaya Junto con la estación de policía de Mampang el lunes por la noche, 1 de septiembre de 2025.

Leer también: El director de Lokataru fue recogido por la fuerza, la policía dijo que supuestamente llevó a cabo una incitación provocativa a los estudiantes para unirse al movimiento anarquista



El jefe de policía de Mampang, el comisionado de policía Wahid Key, confirmó detención el. «Una persona, que arrestó a la policía regional, pero fue acompañada por la estación de policía de Mampang, porque era residente de Mampang», dijo a los periodistas el martes 2 de septiembre de 2025.



Metro Polda se quemó

Leer también: 9 saqueadores fueron arrestados, esta es la aparición de Uya Kuya Cat que fue saqueado cuando se encontró



RRHH fue llevado inmediatamente a la Dirección de Investigación Criminal General de la Policía Metropolitana de Yakarta para su inspección intensiva. Cuando fue arrestado, ya no podía esquivar.

«Admitió, porque también había información que lo conocía. Algunos sospechaban ‘señor, nuestros residentes señor’, conocen el gesto. Pero porque la policía regional tiene una identidad completa, por lo que acompañamos el arresto, incluso el RT-RW también participó», dijo Wahid.

Leer también: Director de la Fundación Lokataru Delpedro Marhaen fue arrestado por la policía



De la bolsa de recursos humanos se encontró varias bombas molotov hechas de listas. Fortaleció aún más la acusación de que no se estaba moviendo solo. La policía ahora está buscando la posibilidad de otros perpetradores involucrados en la quema de la parada de autobús.

«Eso es nuevamente explorando. Nuevamente, lo que hizo en otro lugar. Porque no era un Molotov, había algunas bolsas», dijo Wahid.