Reconocimiento de Bojan Hodak después de que Persib fue derrotado por Persita

VIVA – Entrenador Perseguidor Bandung, Bojan Hodak Abrir votos después de que el equipo fue derrocado Persegudo En un partido de seguimiento Súper liga 2025/2026.

Leer también: Persib Jamu en Bali, Persita no está en condiciones ital



Compite en el Capitán I Wayan Dipta Stadium, Gianyar, Bali, sábado 27 de septiembre de 2025, Persib perdió 1-2.

De hecho, Persib en realidad tiene una oportunidad de oro para liderar primero. Desafortunadamente, la ejecución de la penalización de Luciano Guaycochea en el minuto octavo fue frustrada por el portero de Persita, Igor Rodrigues.

Leer también: Persib Bandung Top Bidik, Marc Klok Comeback contras Persita en Bali



«Nuevamente perdimos la oportunidad de una situación de penalti. En la primera ronda, deberíamos poder sobresalir bien. Creo que el mejor jugador en este partido es el portero de Persita», dijo el entrenador de Persib, Bojan Hodak, después del partido.

Persita pudo romper el punto muerto a través del gol de Javlon Guseynoy en el minuto 42. La ventaja se duplica a través de la patada de Esal Sahrul en tiempo de lesión (90+2). Mientras que el único gol de la respuesta de Persib nació en los 90+9 minutos a través del cabezazo de Beckham Putra Nugraha.

Leer también: Persib Bandung es el club más contribuyente para el equipo nacional indonesio, ¿quién eres?



Hodak no rechazó la apariencia de su equipo lejos de satisfacer. Sin embargo, decidió desviar inmediatamente el enfoque a un partido importante en la AFC Champions League (ACL) dos contra Bangkok United, miércoles 1 de octubre de 2025.

«Sin duda, no jugamos muy bien. Nos quedamos atrás primero que lo hizo más pesado. Entonces, felicitaciones a Persita, y seguiremos enfocados en el próximo partido», dijo Hodak.