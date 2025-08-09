Reconocimiento de Bojan Hodak después de que Persib Bandung destruyó el semen Padang

VIVA – Entrenador Perseguidor, Bojan HodakExpresó su emoción después de que su equipo ganó la victoria sobre Semen Padang en el partido de apertura de la Super League 2025/26, que se celebró en el Gelora Bandung Lautan Api Stadium (GBLA), el sábado 9 de agosto de 2025.

En el partido, Maung Bandung ganó con un puntaje de 2-0 a través del gol de Uilliam Barros en el minuto 40 y Febri Hariyadi en el minuto 90.

El entrenador croata enfatizó que los resultados positivos en el partido inaugural fueron muy cruciales para generar impulso del equipo durante toda la competencia. Sin embargo, Hodak enfatizó que la victoria no fue algo que se logró fácilmente.

«El primer partido siempre fue difícil. Por lo tanto, estoy muy feliz porque logramos obtener tres puntos», dijo Hodak en una conferencia de prensa después del partido.

Aunque satisfecho con los resultados logrados, Hodak afirmó que aún evaluaría el desempeño de su equipo. Espera que Persib continúe mostrando desarrollos en los próximos partidos.

«Ellos (Semen Padang) no dieron demasiados ataques significativos a nuestra defensa. En el sector de defensa jugando muy bien. Para el sector de ataque debe haber un aumento nuevamente. Pero, una vez más, estoy feliz porque logramos anotar dos goles y ganar en este primer partido», continuó.