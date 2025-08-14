Reconocimiento de asombrosos Umi Cinta, del cielo para pagar un millón a los perros en el sitio de recitación

Kota BekasiVIVA – controversia estudiar La mujer con las iniciales Py alias Umi Cinta en Cimuning, ciudad de Bekasi, no ha disminuido. Después de la emoción con la cuestión de ‘ingresar al cielo pague un millón’, ahora los residentes protestaron porque encontraron un perro En la ubicación del estudio.

Leer también: ¡Geger! Umi Cinta fue invadido por el problema & lsquo; Rp1 millones ingresaron al cielo y rsquo;, decidido a levantar el juramento del Corán



Destacado por el público, Umi Cinta finalmente abrió su voz. Se aseguró de que la existencia del perro no formara parte de la recitación, sino el resto del negocio de Petshop que había dirigido.

«Tengo una mascota, pero no ha existido durante mucho tiempo. Por lo tanto, el nombre del cuidado de los animales debe estar allí, no solo perros, gatos o todo tipo de conejos», dijo, el jueves 14 de agosto de 2025.

Leer también: 5 Hechos de calor polémico de la recitación de Umi Cinta, de una refutación de Rp1 millones al cielo a la respuesta de PBNU





Umi Cinta Alias YP (Medio)

Dijo que el perro fue depositado por el dueño que tuvo que regresar al norte de Sumatra porque su madre murió. Sin embargo, durante mucho tiempo, el animal nunca volvió a recoger.

Leer también: Viral ‘Entrando en el cielo paga un millón’, Mui Bekasi revela los verdaderos hechos sobre la recitación de Umi Cinta



«Ahora el nombre está abierto, ¿verdad? No somos buenos para los humanos. Si es bueno para los humanos, puede ser común, pero podemos ser buenos para las personas que no son buenas con nosotros, en mi opinión, es un humano extraordinario. Pero después lo encuentro hasta que encuentre personas que realmente quieran amar al perro.

Otro problema que arrastró su nombre es una cuestión de estudio. cerrado. Umi Cinta afirmó que el propósito de ‘cerrado’ no era porque sus enseñanzas estaban ocultas, sino que la puerta de la casa estaba bien cerrada debido a aire acondicionado.

«Cerrado no es una actividad cerrada, no una enseñanza cerrada, pero mi casa está cerrada, porque hay un aire acondicionado», dijo.

También confirmó que había una barrera entre los adoradores masculinos y femeninos, y los presentes eran generalmente una familia nuclear.

«Hay una barrera. El que recita en mi casa es una familia, si hay un hombre que es su esposo, la mujer que es su esposa, si hay un adolescente, hay un hijo», dijo nuevamente.

Previamente informó, el Consejo de Ulema indonesio (Mui) La ciudad de Bekasi finalmente planteó la voz sobre la emoción de la recitación viral de Umi Cinta con el reclamo de «ingresar al cielo pagando Rp1 millones». Como resultado, la recitación se declaró no desviarse de las enseñanzas islámicas, aunque temporalmente debe detenerse.

«Que la recitación allí no hay indicios de desviar de las enseñanzas islámicas. Repito, la recitación no tiene indicios de desviar de las enseñanzas islámicas», dijo el presidente de la ciudad de Bekasi, Mui, Saifuddin Siroj, jueves 14 de agosto de 2025.

A pesar de escapar de la herejía, las actividades de recitación en la casa privada de Umi Cinta en Cimuning, MustikaJaya, fueron detenidas temporalmente para cuidar los permisos. En el futuro, el evento se trasladará a la mezquita de Al Muhajirin, Cimuning, con la ayuda de Mui, el gobierno de la ciudad y la policía.

Para tener en cuenta, los residentes de Cimuning, distrito de Mustikajaya, la ciudad de Bekasi, Java Occidental, fueron horrorizados por el video de recitación viral en poder de una mujer con las iniciales Py, familiarmente llamadas Umi Cinta.

En el video subido por la cuenta X @diinorawrrrrrr, docenas de residentes entregaron una casa donde tuvo lugar la recitación. La protesta fue provocada por supuestas promesas de ‘garantías para ingresar al cielo’ para los peregrinos que depositaron RP1 millones.

«Uno de los reconocimientos que desencadenó la ansiedad fue el atractivo de ingresar al cielo para los miembros que dieron Infaq Rp1 millones», fue citado de la cuenta, el miércoles 13 de agosto de 2025.