Reconocimiento de adolescentes expuestas a flechas cuando estallaron las peleas en Makassar

MakassarVIVA – una chica adolescente En la ciudad de Makassar, South Sulawesi, se convirtió en el blanco de flechas supuestamente liberadas por los perpetradores pelearse. Se conocen flechas atascado En el cuello trasero de la víctima e inmediatamente se apresuró al hospital para obtener ayuda médica.

En el video que circula, visto a una adolescente con una camisa blanca que morlaba de dolor porque la parte posterior de su cuello estaba atascada arco. Otro video muestra que la víctima ha sido remitida al hospital y ha sido manejado por el equipo médico para liberar la flecha que se quedó atrapada en su cuerpo.

Plays en Makassar causando que las mujeres jóvenes estén expuestas a flechas

La joven con las iniciales NA (17) supuestamente fue golpeada por una flecha de Brawl Arrow en Jalan Lembo, distrito de Tallo, ciudad de Makassar el lunes por la noche, alrededor de 21.54 hora del este de Indonesia. Los dos grupos en guerra eran grupos de residentes de Layang y Lorong 148 residentes.

La víctima de NA, que es estudiante de secundaria, afirmó no pensar que el objeto que atrapado en su cuerpo era una flecha. «Creo que la piedra», dijo Na a la enfermera del hospital.

NA me dijo que esa noche estaba frente a la casa porque se le pidió que pusiera una motocicleta en el patio. Por cierto, la situación frente a su casa es propicio; recordando en los últimos días, la ubicación de la casa de la víctima a menudo se ha utilizado como ubicación de pelea para los residentes.

«La llave de mi motocicleta cae al lado de la casa. Luego tomé y corrí a la motocicleta. Luego dos personas usaron la motocicleta, él tenía un patte (liberación) el arco en el tercer piso», dijo Na.

«Entonces, cuando quiero abrir la cerca, de repente algo está atrapado en mi cuello. Creo que la piedra», continuó

Después de liberar una flecha a la víctima, los perpetradores de personas desconocidas o OTK inmediatamente se escaparon por motocicletas. Mientras que las víctimas histéricas y muecas de dolor hicieron que los residentes locales llegaran. La víctima fue trasladada inmediatamente al hospital.

La lucha entre grupos juveniles en Makassar City estalló nuevamente el martes 23 de septiembre de 2025. Los enfrentamientos que ocurrieron en unos pocos días, se extendieron a varios puntos, incluidos Jalan Kandea 3, Jalan Lembo, Jalan Layang y su entorno, cada uno de los cuales todavía estaba en el distrito de Tago.

Como resultado del choque, se informó que varios residentes sufrieron heridas y cinco unidades de vivienda fueron quemadas para ser quemadas por el grupo juvenil en conflicto. Las masas también quemaron una unidad de residentes de automóviles y motocicletas. No ha habido informes de víctimas del incidente.