Reconocimiento a Bojan Hodak, Premios PSSI 2026 Sin Categoría Mejor Entrenador

VIVA – Varios artículos en el canal VIVA Bola con temas interesantes se encuentran entre los más populares durante todo el domingo 28 de diciembre de 2025. Uno de ellos está relacionado con declaraciones Bojan Hodak finalizado persib Bandung logró una estrecha victoria por 0-1 sobre el PSM Makassar.

Otro artículo popular destaca el título. Premios PSSI 2026 que no incluye la categoría de mejor entrenador.

Para más detalles, aquí hay una serie de los artículos más populares del canal VIVA Bola que son de interés para los lectores, resumidos en Rund Up:

1. Entrenador Valencia Murió con sus 3 hijos en un accidente en aguas de Bali



Pelatih Valencia, Fernando Martín Carreras

El mundo del fútbol está de luto. El entrenador del Valencia CF Femenino B, Fernando Martín Carreras, falleció en un accidente de una embarcación turística en aguas de Bali, Indonesia. Esta tragedia se cobró la vida de Fernando y sus tres hijos mientras se encontraban de vacaciones familiares.

2. La confesión de Bojan Hodak después de que Persib venciera al PSM Makassar



Bojan Hodak, entrenador de Persib Bandung

El entrenador de Persib Bandung, Bojan Hodak, admitió que la estrecha victoria por 1-0 sobre el PSM Makassar no fue un resultado fácil.

3. Premios PSSI 2026 sin categoría de mejor entrenador, internautas: temen que STY gane



La votación pública de los premios PSSI comienza el 6 de enero de 2026

PSSI celebrará los Premios PSSI por primera vez en 2026 como un evento de reconocimiento a la gente del fútbol nacional.



Candidato a entrenador de la selección nacional de Indonesia, John Herdman

El anuncio oficial de John Herdman como entrenador de la selección nacional de Indonesia está a solo un paso. Según se informa, el PSSI presentará al técnico británico a principios de enero de 2026 como nuevo capitán del equipo de Garuda.

