Yakarta, Viva – Ministerio de Asuntos Exteriores y Expatriados Palestina acogió con beneplácito las decisiones de varios países, incluidos Gran Bretaña, Canadá y Australia, que reconocieron el estado palestino y lo llamaron una «decisión valiente que fue consistente con ley internacional y resolución de legitimidad internacional. «

Leer también: Oficial de Canadá que reconoce el estado palestino



Según ellos, la decisión se basó en el compromiso de estos países de poner fin a la ocupación y lograr la paz, además de garantizar la seguridad, la estabilidad y la prosperidad para la región y el mundo.

En un comunicado de prensa emitido el domingo por la noche, el ministerio expresó su gratitud a estos países, confirma la preparación del estado palestino y su gobierno legítimo para comenzar a construir «las relaciones más poderosas y sinceras con ellos en todos los niveles».

Leer también: El ejército israelí capturó a varios alcaldes en Cisjordania desde agosto





Voluntarios de Mer C y Gazans palestinos.

El ministerio considera el reconocimiento como un reconocimiento de los derechos de los pueblos palestinos que son justos y válidos y contribuyen a proteger las soluciones de dos estados de los peligros causados ​​por delitos de ocupación sostenibles, incluidos el genocidio, el hambre, los refugiados y la anexión.

Leer también: ¡Oficial! Inglaterra admite el país palestino



También proporciona un impulso adicional para los esfuerzos regionales e internacionales dirigidos por Arabia Saudita y Francia, para implementar la «Declaración de Nueva York», al completar conflicto a través de las formas político y negociaciones, así como restaurar el respeto por la ley y la legitimidad internacional en los esfuerzos de paz.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Palestino instó a países que no han reconocido al estado palestino, especialmente los Estados Unidos, a tomar iniciativas para reconocer y comparar el derecho internacional y la opinión de los asesores emitidos por la Corte Internacional de Justicia (ICI).

También pidieron a estos países que se pararan en el «lado derecho de la historia» para garantizar que se aboliera la injusticia para el pueblo palestino y que estaban facultados para llevar a cabo sus derechos para la autodeterminación, como es el caso de otras naciones del mundo.



Unión del conductor en línea (velocidad) Título de la acción defensora palestina.

El Ministerio de Asuntos Exteriores palestinos enfatizó que la terminación inmediata de la guerra israelí contra el pueblo palestino en todas las formas y manifestaciones es el enfoque correcto para lograr la paz, desarrollar confianza y restaurar horizontes políticos para resolver conflictos. (Hormiga)