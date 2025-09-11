Reconocer el tipo de guantes del motor en función del nivel de protección y su función

VIVA – para conductores motor, seguridad En el camino no solo está determinado por un casco o una chaqueta protectora. Hay un equipo importante que a menudo se subestima a pesar de que es muy vital: guantes motor.

Los guantes no solo mantienen la comodidad al conducir, sino que también se convierten en protección Principalmente para las manos de las partes del cuerpo que a menudo se usan reflexivamente para abstenerse al caer.

Guantes de motocicleta Bluetooth -Tech

Este artículo analiza completamente el nivel de seguridad de los guantes de motocicletas, así como por qué elegir un guante certificado es una inversión de seguridad que no debe ignorarse.

En muchos países, incluidos los países europeos, los guantes de motocicletas deben cumplir con los estándares de seguridad del conformito Europeenne (CE). El CE estándar evalúa qué tan bien un guante puede proteger las manos del riesgo de lesiones, como colisiones, fricción o lágrimas durante un accidente.

Hay dos niveles principales en la clasificación CE para guantes de motor:

Ceñudo Nivel 1

Este nivel básico proporciona una protección mínima contra la abrasión (fricción). Generalmente adecuado para uso diario o viaje de corta distancia. Algunos guantes de nivel 1 están equipados con un protector de nudillo (protector de nudillos) llamado nivel de 1 kp que proporciona protección adicional durante las colisiones leves.

Que nivel 2

Los guantes de nivel 2 están diseñados para la máxima protección. Equipado con protectores de nudillo estándar, materiales resistentes a la abrasión y protección contra piezas rotas y afiladas de objetos.

Este nivel también requiere un diseño de manguito que cierre el pozo de la muñeca y pruebe la fuerza para que los guantes no se liberen fácilmente durante un accidente.

Características de seguridad que deben estar en guantes de motocicletas

Además de los estándares de CE, hay varias características importantes que son indicadores de calidad y seguridad de los guantes de motor:

1. Protección de armadura de nudillo (nudillo)

Sosteniendo colisiones directas en el hueso del libro de los dedos debido a colisiones con asfalto o objetos duros en el camino.

2. Resistencia a la abrasión (resistencia a la abrasión)

Evite ampollas severas cuando las manos se frotan de asfalto. El cuero premium o los textiles especiales generalmente se usan para alta resistencia.

3. Resistencia a la lágrima (resistencia a la rotura y corte)

Evitando que los guantes estén desgarrados cuando se exponen a objetos afilados o ásperos cuando cae el conductor.

4. Diseño de manguito seguro (diseño de puño seguro)

Un manguito más largo ayuda a mantener los guantes que se mantienen en su lugar y protegen la muñeca durante un accidente.

Por qué elegir los guantes de nivel 2 más seguros

Para los automovilistas que a menudo viajan a largas distancias, conducían a alta velocidad o pasan por condiciones de carretera extremas, elegir guantes con la certificación CE Nivel 2 es la decisión correcta. Las ventajas incluyen:

– Proporcione una protección integral al área de una mano propensa a lesiones.

– El material es más fuerte y resistente a la abrasión, minimizando las heridas cuando se desliza sobre el asfalto.

– Los puños largos con cerraduras resistentes evitan que los guantes se liberen en un impacto duro.

Consejos para elegir los guantes de motocicleta correctos

Aquí hay algunos consejos prácticos al comprar guantes de motocicleta:

– Asegúrese de tener una etiqueta clara de certificación CE, al menos el nivel 1 e idealmente nivel 2 para la máxima protección.

– Elija un material fuerte pero permanece flexible para no interferir con el movimiento de la mano al operar una palanca de gas, embrague o freno.

– Verifique la calidad de las puntadas, la resistencia al bloqueo del manguito y la comodidad cuando se usa.

– Ajuste las necesidades: para el nivel 1 diario, pero para las giras o las carreras se recomienda el nivel 2.

Viva Automotive: Ilustración que usa guantes al viajar en una motocicleta

Los guantes de motocicletas no son solo accesorios complementarios para conducir. Es un protector vital que puede salvar la mano de una lesión grave.

Comprenda la diferencia en el nivel 1 y el nivel 2 en el estándar de CE, así como la elección de los guantes que están equipados con características protectoras como la armadura de nudillos, los materiales resistentes a la abrasión y los puños fuertes, ayudarán a los automovilistas a mantener su seguridad en la carretera.