Recomendado para leer los viernes, Ustaz Khalid Basalamah revela las especialidades de Surah Al Kahf

Jacarta – Viernes Es el mejor día en comparación con otros días para los musulmanes. El viernes, los musulmanes reciben doble recompensa, especialmente si dan limosna.

Por eso no es de extrañar que los viernes haya muchas prácticas que los musulmanes realicen para obtener recompensas. No solo dar limosna, hay varias prácticas que se recomienda realizar los viernes, una de las cuales es la lectura. Surat Al Kahfi especialmente el jueves después de Maghrib hasta el viernes después de Asr.

Los musulmanes que lean la carta de Al Kahfi el viernes recibirán muchas prioridades de Allah Todopoderoso. Predicador de dignidad Ustaz Khalid Basalamah Dice que quien lea Al Kahf el viernes por la noche, Alá proporcionará luz entre él y la Kaaba. Aparte de eso, leer la carta de Al Kahf también nos mantiene a salvo de las calumnias del Dajjal.

La calumnia del Dajjal es la mayor prueba y juicio que enfrentará la humanidad antes del Día del Juicio, donde la figura del Dajjal aparecerá para engañar y poner a prueba la fe de los musulmanes con su capacidad de traer destrucción y poderes extraordinarios similares al cielo y al infierno.

«Cada viernes, lo que realmente se enfatiza para que todo musulmán lea es Surah Al Kahf. De hecho, el Profeta Muhammad SAW dijo: ‘Quien lea Al Kahf el viernes por la noche, Allah SWT proporcionará luz entre él y la Kaaba. En otra historia, ‘Quien lea Surah Al Kahf el viernes estará a salvo de la calumnia del Dajjal'», dijo Ustaz Khalid, citado por Khalid Transmisión oficial de YouTube de Basalamah, viernes 10 de octubre de 2025.

Ustaz Khalid también reveló el contenido de la carta de Al Kahfi. Explicó que los primeros versos de la carta contenían creencia en Allah SWT.

«¿En Al Kahf lo que se dice? En los primeros versos está la creencia construida por Allah SWT. ¿Cómo un musulmán cree que el Al Corán es verdadero y luego se atiene a lo que contiene, tanto la información como las leyes que han sucedido antes, lo que está sucediendo ahora y lo que sucederá en el futuro», explicó.