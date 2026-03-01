Recomendaciones para el menú Iftar, prueba la tempura japonesa

Jacarta – comida japonesa Desde hace mucho tiempo ocupa un lugar especial en el corazón del pueblo indonesio. Su sabor ligero, apariencia atractiva y variadas opciones de menú hacen que la cocina japonesa sea fácilmente aceptada por muchas papilas gustativas. Desde el sushi, el ramen hasta el bento, todo tiene sus propios fans.





Durante el mes de Ramadán, la comida japonesa también puede ser una opción interesante para romper el menú rápido. Una cosa que vale la pena intentar es tempura. Esta típica fritura japonesa se elabora con mariscos o verduras rebozados con una masa ligera y luego se fríe hasta que esté crujiente.

La textura no es demasiado pesada, por lo que resulta cómodo comerlo después de un día de ayuno. Combinada con una salsa especial o arroz tibio, la tempura puede ser un menú iftar diferente a lo habitual, sin dejar de ser delicioso y apetecible.





Hablando de tempura, uno de los restaurantes de tempura recomendados para romper el ayuno en el mes de Ramadán en esta ocasión es probar Tenya Tempura Tendon. El mejor restaurante Tendon Tempura de Japón acaba de abrir su tercer establecimiento en Central Park Mall, en el oeste de Yakarta.

«Queremos presentar el tendón tempura número uno en Japón al pueblo indonesio, especialmente en Yakarta», dijo el director de PT Prima Makmur Kuliner, Robin Makmur, cuando se reunió en el lugar el domingo 1 de marzo de 2026.







Respecto al menú de comida, Robin reveló que este restaurante de tempura de tendón tiene un sabor similar al de su país de origen.

«Si hablamos de harina, la salsa es muy similar en un 95 por ciento. Sabemos que los consumidores japoneses y las personas que han probado Tenya en Japón esperan un sabor muy, muy similar o incluso igual al que prueban en Japón», continuó.

Mientras tanto, para fines halal, Robin se asegura de que todos los productos utilizados sean halal.

«Todos estos fuente «Los artículos son productos halal y, por supuesto, no contienen carne de cerdo ni manteca de cerdo, todo y nos hemos asegurado de trabajar con Tenya Japan y hemos realizado una investigación de I+D bastante larga para garantizar que todos estos artículos no contengan carne de cerdo ni manteca de cerdo y sean halal», explicó.

El proceso de certificación MUI también está en curso.