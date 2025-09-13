Recomendaciones para 10 películas de terror coreana para los fines de semana de maratón, ¡garantizadas para escapar!

VIVA – Hacia el fin de semana, mirando Películas de terror Podría ser una opción emocionante llenar el tiempo libre, especialmente para los fanáticos de la tensión y el misterio. Películas de terror Corea Conocido por su capacidad para combinar historias profundas, atmósfera tensa y elementos culturales locales que agregan atractivo.

Desde historias sobrenaturales hasta misterio psicológico, las siguientes películas ofrecen una experiencia de visualización inolvidable.

La siguiente es una recomendación para las mejores películas de terror coreana que deben incluirse en su lista de maratones de fin de semana, completa con historias encantadoras y un giro inesperado.

El silenciado (2015)

Ambientada en 1938 cuando Corea bajo la ocupación japonesa, el silenciado cuenta la historia de Joo Ran (Park Bo Young), una niña que se trasladó al dormitorio de la escuela femenina en Keijyo (ahora Seúl).

La misteriosa atmósfera de dormitorios y las estrictas reglas del director crearon tensión. Joo Ran se encuentra con otro estudiante llamado Same (Park So Dam), que parece tener un secreto sobre el lugar. Juntos, exploraron la oscura historia del dormitorio, revelando un terrible misterio. Esta película es impresionante con sus imágenes e historias de intriga.

El armario (2020)

El armario presenta horror psicológico que toca el tema familiar. Esta película cuenta la historia de un padre que perdió misteriosamente a su hija. Los eventos extraños comenzaron a ocurrir en su casa, especialmente alrededor del armario de la habitación de su hijo.

Con una atmósfera tensa, esta película no solo se basa en el susto de salto, sino que también genera tensión a través de un misterio desacelerado.

El armario ofrece una experiencia de observación emocional y espeluznante, adecuada para los fanáticos del terror a los que les gustan las historias profundas.

The Whispering (2018)

El susurro cuenta la historia de Eun Ha (Seo Ju Yeon), un estudiante que fue perseguido por una pesadilla después de perder a su mejor amiga. Junto con cinco amigos, estaba de vacaciones a la playa, pero se perdieron y terminaron en un viejo parque de diversiones.

Allí, se encontraron con una misteriosa anciana que los pateó. Sin embargo, uno de los amigos invitó a otro a ingresar a la casa embrujada para transmisiones en vivo, desencadenan una serie de terribles eventos. Esta película se destaca con una atmósfera tensa y una trama sorpresa.

Metamorfosis (2019)

Con el tema de la posesión, la metamorfosis cuenta una familia aterrorizada por el diablo que puede disfrazar como miembro de la familia. El concepto único de identidad falsa crea una intensa tensión y confusión.

Las terribles imágenes y las historias inesperadas hacen que esta película debe ser observada como fanáticos del horror sobrenatural. ¡Prepárese para sentirse ansioso durante toda la película!

House of Disappeared (2017)

House of desapareced combina misterio, sobrenatural y viaje de tiempo. Una madre acusada de matar a su esposo e hijo regresó a casa después de estar libre de prisión para encontrar la verdad.

La historia compleja y la atmósfera oscura hacen que esta película sea interesante para seguir, especialmente para aquellos a quienes les gusta el horror con elementos emocionales.

Svaha: El sexto dedo (2019)

SVAHA: El sexto dedo sigue a un sacerdote que investigó un culto misterioso relacionado con una serie de asesinatos.

Con una trama llena de rompecabezas y un giro sorprendente, esta película combina horror, thriller y misterio. Adecuado para audiencias que les gustan las historias con capas narrativas profundas.

Conexión (2024)

Exhuma es la última película de terror que plantea el tema del ritual de excavación de la tumba. Protagonizada por Kim Go Eun como chamán, con Choi Min Sik, Yoo Hae Jin y Lee Do Hyun, esta película ofrece una actuación impresionante y una historia tensa. Con una calificación de 6.9, esta película debe incluirse en su lista de espectáculos.

The Wailing (2016)

Con una calificación de 7.4 en IMDB, The Wailing es una obra maestra de terror coreana. Ubicado en una aldea remota que fue golpeada por una misteriosa plaga y un brutal asesinato después de la llegada de extranjeros, esta película presenta una tensión creciente. La intensa y giro ritual al final de la historia la convierte en una de las mejores películas de terror.

Corredores de susurro: The Hide (2021)

Corredores susurrantes: el zumbido se centra en Eun Hee (Kim Seo Hyung), subdirector que regresa a su antigua escuela secundaria. La misteriosa voz humilde del baño provocó curiosidad y terror. La historia de los fantasmas de dos amigos, Ha Young y So Yeon, agregó una atmósfera tensa que era difícil de olvidar.

Death Bell (2008)

Death Bell cuenta la historia de una clase de estudiantes que están atrapados en una prueba mortal. Un estudiante, Hae Yeong, apareció en la pantalla, atado a un acuario que lentamente se llenó de agua.

Los estudiantes deben resolver las preguntas en un momento determinado para salvarlas. La tensión y el pánico en esta película lo hacen perfecto para el maratón de terror.

Con esta lista, su fin de semana estará lleno de tensión y misterio. ¡Prepare bocadillos y disfrute de la sensación de un horror coreano inigualable!