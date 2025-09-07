Recomendaciones de sedán de lujo usadas baratas, impuesto amigo de bolsillo

Yakarta, Viva – Para algunas personas, coche de salón Todavía tengo un fuerte atractivo. El diseño elegante, la posición baja y el prestigioso aura es la razón por la cual los sedanes siempre tienen fanáticos leales. Aunque las tendencias de SUV y MPV ahora dominan el mercado, los sedanes aún tienen sus propios lugares en los corazones de sus amantes.

La buena noticia, parecer elegante con un sedán de lujo, no siempre tiene que gastar cientos de millones de rupias. En el mercado coche usadoHay muchas opciones de sedán antiguas con precio Bajo RP. 100 millones. Aunque ya no es joven, si se trata adecuadamente, estos sedanes aún pueden parecer apresurados en las calles.

Desde la búsqueda Viva AutomotiveDomingo 7 de septiembre de 2025, uno de los prácticamente cazados es el Toyota Camry a principios de la década de 2000. Este auto fue sinónimo de ejecutivos. La cabina está aliviada, la suspensión es suave y sus características son bastante completas para el tamaño del tiempo. En la actualidad, el precio de la producción de Camry usada 2002-2005 se puede obtener a partir de RP. 70 millones.

No menos interesante hay un Honda Accord. El sedán principal de Honda es famoso por tener un motor terco y un diseño atemporal. El Séptimo Acuerdo de Generación (2003-2007) ahora se puede encontrar en el mercado con un precio de alrededor de RP. 80-95 millones. Con el mantenimiento adecuado, este automóvil todavía es cómodo de usar diariamente.

Illustrasi BMW E46. Foto : Viva.co.id/yunisa Herawati

Para aquellos que desean un sedán con un aura deportiva, la serie BMW 3 E46 puede ser una opción. A pesar de que tiene más de 15 años, el diseño todavía se ve moderno. La potencia del motor de 2.0 litros receptiva hace que este automóvil sea divertido para ser invitado a ir. El precio del primero ahora comienza desde Rp90 millones, dependiendo de la condición.

No solo las marcas japonesas y europeas, los sedanes coreanos también valen la pena considerar. Old Hyundai Sonata, por ejemplo, ofrece una cabina de campo y características de lujo a un precio más amigable. Algunas unidades se pueden obtener bajo RP. 80 millones.

Para aquellos que prefieren sedanes compactos, el Toyota Corolla Altis a principios de la década de 2000 también es interesante. Además de la economía, el mantenimiento es relativamente fácil porque las piezas de repuesto están ampliamente disponibles. Con un presupuesto de RP. 70-85 millones, Altis todavía se puede confiar en actividades diarias.

Si quieres una apariencia más elegante, Nissan Teana puede ser una opción. Este sedán solía apuntar a un mercado premium con una cabina cómoda y características completas. Ahora, el precio del primero ha bajado lejos, algunos incluso vinculados en el rango de Rp90 millones.

Aquellos a quienes les gusta la imagen de los autos diplomáticos podría mirar el Mercedes-Benz C-Class W202. A pesar de que es vieja, su lujoso aura todavía se siente. Sin embargo, los posibles compradores deben estar preparados con un costo de mantenimiento ligeramente más alto que los automóviles japoneses. El precio actual de mercado comienza desde IDR 85 millones.

Los amantes de Honda también pueden considerar la generación temprana de la ciudad de Honda. Aunque el tamaño es más pequeño que el acuerdo, la ciudad todavía tiene una cabina cómoda y un motor económico. El precio del primero ahora varía de RP. 60 a 80 millones, lo que lo convierte en uno de los sedanes más económicos de esta clase.



Cityzen Club, amantes del club de Honda City

Para las tarifas anuales, el impuesto de vehículo de sedán usado varía. Toyota Camry suele ser alrededor de RP2.5-3 millones, el Honda Accord está en el rango de RP2-2.5 millones, mientras que BMW Series 3 y Mercedes-Benz C-Class pueden tocar RP3-3.5 millones.

Los sedanes más compactos como Altis y Honda City son relativamente más ligeros, alrededor de Rp1.5-2 millones. En cuanto a Hyundai Sonata y Nissan Teana en promedio RP2-2.5 millones por año.