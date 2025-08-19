Recomendaciones de automóvil Honda usados bajo RP. 100 millones en 2025

Yakarta, Viva – Honda Conocido como una de las marcas de automóviles japonesas que tiene una fuerte reputación en Indonesia. Con los años, los fabricantes de automóviles japoneses son sinónimos de diseño moderno, comodidad de conducción y calidad confiable del motor.

Leer también: Los concursos de servicios de Honda no solo satisfacen a los consumidores



No pocos modelos se consideran autos de lujo en su clase, como Honda Civic o Accord. Sin embargo, curiosamente, con un presupuesto por debajo de RP100 millones todavía hay algunas opciones de autos Honda usados que vale la pena considerar.

Desde la búsqueda Viva AutomotiveMartes 19 de agosto de 2025, una de las opciones populares es el Honda Brio Satya 2013-2015. El precio de este automóvil está en el rango de RP. 70-95 millones.

Leer también: El nuevo motor eléctrico de Honda es solo IDR 6 millones



Este automóvil es famoso por ser eficiente en combustible, mantenimiento barato, y su tamaño es compacto, por lo que es adecuado para su uso en áreas urbanas. El inconveniente radica en la capacidad de equipaje relativamente pequeña.

Honda Jazz La salida I-DSI 2005-2008 también está en gran demanda. El precio actual de mercado varía de RP. 75-95 millones. El jazz es conocido como hatchback ágil, tiene una cabina grande y un valor de reventa bastante estable. Sin embargo, teniendo en cuenta que tiene más de 15 años, la condición del motor y las piernas debe considerarse más de cerca.

Leer también: Más popular: trucos para evitar el nuevo contrato de autos usados, el nuevo contrato de Quartararo



Para aquellos que buscan sedanes compactos, la producción de Honda City 2006-2009 es una alternativa con un precio de RP80-100 millones. Este automóvil ofrece comodidad de cabina y rendimiento del motor receptivo, aunque en términos de características ciertamente no es tan completo como los últimos modelos.

La producción de Honda Civic Genio 1992-1995 también se distribuye ampliamente en el mercado a un precio de RP50-90 millones, dependiendo de las condiciones y la modificación. Este modelo es bastante icónico y a menudo se usa como un automóvil de hobby porque se modifica fácilmente.

Sin embargo, su vejez hace que la disponibilidad de ciertas piezas de repuesto sea más difícil, y el consumo de combustible es más derrochador que Brio o Jazz.

La última opción en este segmento es la salida Honda Freed 2009-2011, que en condiciones estándar se puede encontrar en el rango de RP95-100 millones.

Este MPV ofrece una cabina de socorro, una puerta corredera práctica y un automóvil familiar típico. Debido a que tiene más de una década, los posibles compradores deben tener más cuidado al verificar la condición del motor y la transmisión.