Recolección de fanáticos de Stranger Things con Duffer Brothers preparado para Lucca Comics

Netflix destacará la quinta y última temporada de «»Cosas más extrañas«Con un evento especial en Italia’s Lucca Comics and Games Festival, donde las estrellas Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Noah Schnapp y los creadores de los Duffer Brothers asistirán a una reunión de fanáticos en Halloween.

Actualmente, se espera que las imágenes de Sneak Peek «Stranger Things» se muestren en la reunión de fanáticos, que es el primer evento anunciado de este tipo antes del lanzamiento del mega exitoso programa en tres partes: la primera debutación del 26 de noviembre, el segundo 25 de diciembre y la final de la serie el 31 de diciembre.

Lucca Comics, que se ejecutará el 29 de octubre. 2 – Es una reunión geek única a la que asistieron más de 200,000 fanáticos cada año y se celebra dentro de las paredes de la ciudad toscana de Lucca, rodeada de murallas perfectamente conservadas de los siglos XVI y XVII.

Otros aspectos destacados de la edición de este año incluyen la presencia del legendario desarrollador de juegos japonés Hideo Kojima, quien asistirá a lo que se llama el «Gran Final» de su «Death Stranding World Strand Tour 2» que involucra paneles y proyecciones de su último videojuego «Death Stranding 2: On the Beach».

La llamada sección del área de películas de Lucca verá a Luc Besson a la mano para el lanzamiento italiano de «Drácula: The Lost Love» con la estrella italiana en ascenso Matilda de Angelis («The Undoing», «Citadel: Diana»). Disney celebrará el vigésimo aniversario de «Star Wars: Episodio III: Revenge of the Sith» con proyecciones especiales, además de vistas previas de «Twisted Wonderland: The Animated Series», que marca el último impulso de Disney+ en animación japonesa, y otra serie de anime «Cat’s Eye» se enfoca en tres hermanas que operan un café durante el día y trabajan como Cat Burglars en la noche.

Prime Video promoverá la adaptación italiana de su serie de competencia de realidad «The Traitars» y la serie de comedia animada de cultivo «Hazbin Hotel» con el elenco de doblaje italiano del programa.

La televisión de pago de Comcast se lanzará «It: Welcome to Derry», el nuevo programa de terror de ocho episodios, que es la serie de precuela de la película «It» de Stephen King. El programa, producido por HBO y Warner Bros. Television, también contará con una experiencia inmersiva «Derry Bus» «aterrador» en Lucca.

El servicio de transmisión de anime Crunchyroll de Sony estará presente con una serie de proyecciones de anime y paneles con Kei Urana y Hideyoshi Andou, autores de la serie de anime «Gachiakuta» y la actriz y cantante japonesa Rie Takahashi.

Este evento único dedicado al fandom, el cosplay, los juegos de juego de roles y todo el universo de los cómics de los medios cruzados se está convirtiendo cada vez más en una parte integral del impulso promocional de los Estudios de Hollywood en Europa, desde que el área del área de la película comenzó hace 15 años.