Recogiendo cuan alrededor de Mako Brimob Kwitang

Yakarta, Viva – basurero levantar cáscara de gas lacrimógeno alrededor de la sede de comando Kwitang Raya, centro de Yakarta, que se venderá a los coleccionistas a un precio de Rp12 mil por kilogramo (kg).

«Bastante 1 kg se pueden vender por Rp. 12 mil», dijo Dedi, un carroñero que buscaba un caparazón gas lacrimógenoalrededor Mako brimob kwitangCentral Yakarta, domingo 31 de agosto de 2025.

Si desea obtener un mayor ingreso, primero se deben eliminar las cáscaras de gases lacrimógenos que aún contienen polvo. «Si el contenido está dentro o este polvo se limpia, puede ser Rp. 18 mil por kg», dijo.

Dedi también obtuvo un ingreso de alrededor de Rp120 mil o ha logrado recolectar alrededor de 10 kg de trastornos de gas lacrimógeno recolectado a lo largo de Jalan Kwitang Raya, Central Yakarta.

Un día antes, admitió que solo logró obtener una ganancia neta de RP. 80 mil. Esto se debe a que la multitud de manifestantes se reunió en el lugar.

En la actualidad, se observa que las condiciones en el área de Mako Brimob Kwitang son propicias. Sin embargo, varios residentes todavía sentían los restos de gas lacrimógeno alrededor del área.

Muchos automovilistas cruzan el área Mako Brimob Kwitang frotándose los ojos y también se cubrieron la nariz.

Los bomberos o Damkar han rociado a Jalan Kko Usman y Harun frente a Mako Brimob Kwitang, centro de Yakarta, con agua para eliminar los restos de gas lacrimógeno.

El presidente Prabowo Subianto solicitó que la investigación del caso de la muerte de Affan Kurniawan, un taxista de motocicletas en línea (OJOL) que fue atropellado por los vehículos tácticos BRIMOB (RANTIS) se llevara a cabo rápidamente.

También ordenó que todo el proceso legal contra 7 miembros de Brimob involucrados se llevara a cabo de manera transparente y abierta al público.

«He solicitado que esto se haga de manera rápida, transparente y el público puede seguir abiertamente», dijo el presidente Prabowo, en una conferencia de prensa en el Palacio Presidencial, Central Yakarta, hoy.

Prabowo Subianto también enfatizó que 7 miembros de BRIMOB involucrados en el incidente estaban en el proceso de inspección de la Policía Nacional.

«Contra oficiales que cometieron errores o violaciones ayer, en la actualidad, la Policía Nacional de Indonesia ha llevado a cabo el proceso de examen», explicó el presidente. (Hormiga)