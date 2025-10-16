Reclute abogados internacionales, la FAM apela el escándalo de falsificación de documentos de la selección nacional de Malasia

VIVA – Federación de Fútbol Malasia (familia) finalmente presentó oficialmente un recurso ante fifa relacionado con el escándalo de falsificación de documentos que involucró a siete jugador naturalizado Selección Nacional de Malasia. Este caso anteriormente resultó en que la FIFA impusiera una prohibición de jugar a estos jugadores por un año.

El presidente en funciones de la FAM, Datuk Yusoff Mahadi, confirmó que esta apelación se había preparado cuidadosamente y en ella participó un equipo jurídico profesional del extranjero. Espera que este paso pueda producir resultados positivos para la federación.

«Cuando presentamos una apelación, significa que esperamos obtener un resultado positivo. Los abogados designados son del extranjero», dijo Yusoff Mahadi citado por el New Straits Times.

Mahadi añadió que esta vez FAM había preparado un documento más completo y organizado. También tiene confianza porque el equipo de abogados que lleva este caso tiene experiencia y un profundo conocimiento del derecho deportivo internacional.

«La dirección de la selección nacional es un equipo profesional y, por supuesto, tienen conexiones con muchos abogados internacionales que entienden la normativa del fútbol a nivel mundial», continuó Mahadi.

«Tienen una red de profesionales legales con experiencia que pueden ayudarnos en el proceso de apelación. Esta apelación puede verse como nuestra segunda oportunidad en este caso».

La FAM afirma haber aprovechado el máximo de tiempo para preparar el expediente de apelación para que sea más cuidadoso y exhaustivo. No quieren ser descuidados a pesar de que están bajo una gran presión pública.

«Por lo tanto, estoy seguro de que nuestro equipo legal ha preparado esto cuidadosa y minuciosamente. No hay duda de que esto se hizo apresuradamente o bajo presión. Queremos asegurarnos de que esta decisión sea a nuestro favor», enfatizó Mahadi.

Anteriormente, la FAM afirmó que errores técnicos cometidos por el personal administrativo fueron la causa de irregularidades en los documentos de registro de siete jugadores malasios naturalizados.

Como resultado de las sanciones de la FIFA, siete jugadores (Gabriel Palmero, Facundo Garcés, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal y Héctor Hevel) tuvieron que perderse los dos partidos de clasificación para la Copa Asiática 2027 contra Laos.

No sólo a nivel de selecciones nacionales, esta suspensión también se aplica a nivel de clubes, lo que imposibilita temporalmente a estos jugadores presentarse en competiciones nacionales o internacionales.