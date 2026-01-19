Reclutamiento de deportistas de los Juegos del Mar se considera una manifestación del compromiso moral del Jefe de la Policía Nacional

Jacarta – Analista Ley y Política, jueces Boni Hargens Jefe de la Policía Nacional Listyo Sigit Prabowo ha abierto un nuevo capítulo en el desarrollo de los recursos humanos de la policía al ofrecer a los deportistas la oportunidad de unirse Juegos del mar. Esta iniciativa estratégica refleja una visión transformadora en el fortalecimiento de las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley mediante el reclutamiento de los mejores talentos del país que han demostrado dedicación, disciplina y logros a nivel regional.

«El entusiasmo mostrado por 101 atletas de los SEA Games hacia la oferta del Jefe de la Policía Nacional refleja la alta confianza de los atletas en la institución policial como foro de servicio a la nación y al estado», dijo Boni Hargens en una declaración escrita, el lunes 19 de enero de 2026.

Esta respuesta positiva indica que este programa de reclutamiento no solo ofrece una carrera profesional alternativa, sino que también brinda una oportunidad para que los atletas continúen su contribución al país en una forma de servicio diferente pero igualmente noble.

Jefe de la Policía Nacional, general Listyo Sigit Prabowo Foto : VIVA/Rahmat Fatahillah Ilham

Boni dijo que los atletas que han enorgullecido el nombre de Indonesia en el escenario regional aportan valores importantes como el espíritu deportivo, la fortaleza mental, la alta disciplina y el espíritu de lucha que han sido probados en competiciones internacionales.

Estas características, continuó, están muy acordes con los valores que sostiene la institución policial en el desempeño de sus funciones de aplicación de la ley y servicio a la comunidad.

Por otro lado, consideró que el avance del jefe de la Policía Nacional, Listyo Sigit, no fue simplemente una política de reclutamiento ordinaria, sino que reflejó un profundo compromiso moral para construir una institución más fuerte y profesional.

Esta política demuestra seriedad policia nacional en identificar y reclutar personas con integridad, dedicación y logros comprobados.

Boni añadió también que la implementación de este programa demostró la seriedad de la Polri en transformar su visión en acción real.

«Al abrir sus puertas a atletas destacados, la Policía Nacional está mostrando flexibilidad e innovación en el desarrollo de recursos humanos, reconociendo al mismo tiempo que los mejores talentos de la nación pueden provenir de diversos orígenes y áreas de especialización», dijo.

Según él, esta estrategia de reclutamiento es un paso inteligente para captar jóvenes talentos potenciales. Los atletas de los SEA Games han demostrado su capacidad para lidiar con la presión, trabajar en equipo y lograr objetivos desafiantes, cualidades muy necesarias en las complejas y dinámicas tareas de la policía moderna.