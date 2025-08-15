Reclamaciones de PRABOWO de pobreza RI 2025 más baja en la historia

Yakarta, Viva – Presidente Prabowo Subianto Entregando el nivel de pobreza nacional reducido con éxito en un 8,47 por ciento, que se afirma que es el número más bajo en la historia de la República de Indonesia.

«La tasa de pobreza se suprime al 8.47 por ciento, la más baja a lo largo de la historia. El gobierno trabaja duro para que la inflación siga siendo baja en el rango de 2.4 por ciento, a fin de mantener el poder adquisitivo de las personas, especialmente las personas que no pueden permitirse», dijo Prabowo en la sesión anual de MPR RI y una sesión conjunta del DPR-DPD RI del viernes de 1525.

Verificar hechos

Basado en datos oficiales Agencia Central de Estadísticas (BPS) A partir de marzo de 2025, tasa de pobreza Indonesia está en el nivel del 8,47 por ciento. En número, había 23.85 millones de población en la categoría pobre. Si se retira, este número es el más bajo en la última década, incluso más bajo que antes de Pandemi Covid-19.

Las tendencias de la pobreza disminuyeron la pobreza durante los últimos 10 años

Datos Bps Muestra el viaje de disminución en la tasa de pobreza de Indonesia desde 2015 de la siguiente manera:

Marzo de 2015: 11.22% (28.59 millones de personas pobres)

Marzo de 2016: 10.86% (28.01 millones)

Marzo de 2017: 10.64% (27.77 millones)

Marzo de 2018: 9.82% (25.95 millones)

Marzo de 2019: 9.41% (25.14 millones)

Marzo de 2020: 9.78% (26.42 millones)

Marzo de 2021: 10.14% (27.54 millones)

Marzo de 2022: 9.54% (26.16 millones)

Marzo de 2023: 9.36% (25.9 millones)

Marzo de 2024: 9.03% (25.22 millones)

Marzo de 2025: 8.47% (23.85 millones)

Parece que la tasa de pobreza ha aumentado durante el período de pandemia, especialmente en 2020 y 2021, pero nuevamente deprimido constantemente después.

Además de destacar la disminución de la pobreza, Prabowo también enfatizó que el gobierno intentó mantener baja la inflación en alrededor del 2.4 por ciento. Esta condición se considera importante para mantener el poder adquisitivo de las personas, especialmente para grupos de bajos ingresos.

La inflación controlada permite el precio de las necesidades básicas para permanecer estable, de modo que la carga económica de los pobres no sea cada vez más severa.