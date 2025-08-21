Reclamación de Nepal sobre Lipulekh ni justificado ni basado en hechos históricos: MEA







India el miércoles rechazó categóricamente Nepal Objeción a una decisión de Nueva Delhi y Beijing de reanudar el comercio fronterizo a través del pase Lipulekh, diciendo que las afirmaciones de Katmandú sobre el territorio no están justificadas.

India y China acordaron reanudar el comercio fronterizo a través del pase Lipulekh y otros dos puntos comerciales. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Nepalés se opuso el miércoles a la mudanza para reanudar el comercio fronterizo a través del pase Lipulekh diciendo que el territorio es una parte inseparable de Nepal.

En 2020, Nepal desencadenó una fila fronteriza al emitir un mapa político que mostraba a Kalapani, Limpiyadhura y Lipulekh como parte del país. India había destrozado fuertemente las afirmaciones. Ministerio de asuntos externos El portavoz Randhir Jaiswal rechazó las afirmaciones territoriales de Nepal.

«Hemos notado los comentarios del Ministerio de Asuntos Exteriores de Nepal relacionados con la reanudación del comercio fronterizo entre India y China a través del pase Lipulekh», dijo. «Nuestra posición a este respecto ha sido consistente y clara. El comercio fronterizo entre India y China a través del pase Lipulekh había comenzado en 1954 y ha estado sucediendo durante décadas», agregó. Jaiswal dijo que el comercio había sido interrumpido en los últimos años debido a la pandemia de Covid-19 y otros desarrollos, y ambas partes ahora han acordado reanudarlo.

«En cuanto a las afirmaciones territoriales, nuestra posición sigue siendo que tales afirmaciones no están justificadas ni basadas en Hechos históricos y evidencia. Cualquier ampliación artificial unilateral de las afirmaciones territoriales es insostenible «, dijo.» India permanece abierta a la interacción constructiva con Nepal en la resolución de problemas de límites sobresalientes a través del diálogo y la diplomacia «, agregó.

