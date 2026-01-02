Recién vendiendo, un comerciante de Duren Sawit es víctima de una paliza propinada por dos matones porque no le dieron «dinero de seguridad»

Jacarta – La policía arrestó a dos hombres sospechosos de estar involucrados. paliza Y persecución contra un comerciante de vapor en la zona Palma DurenEste de Yakarta.

Lea también: 17 acusados ​​en el caso Prada Lucky Persecution condenados a 9 y 6 años de prisión, todos despedidos del TNI



Los dos fueron detenidos en un operativo conjunto el miércoles 31 de diciembre de 2025, tras ser identificados. autor revelado exitosamente. El incidente de la golpiza ocurrió el jueves 25 de diciembre de 2025, alrededor de las 07:00 WIB.

El jefe de la División de Relaciones Públicas de la policía de Metro Jaya, el comisionado de policía Budi Hermanto, enfatizó que la policía no tolerará actos de matonismo y violencia, especialmente aquellos dirigidos a los pequeños comerciantes.

Lea también: Policía Nacional pisa gas para descubrir delitos transnacionales 2025: arrestar a 14 prófugos de Interpol y emitir 35 notificaciones rojas



«Adoptaremos medidas firmes contra toda forma de intimidación y violencia conforme a la ley», afirmó el viernes 2 de enero de 2026.

Cuando ocurrió el incidente, víctima con iniciales SR se encontraba vendiendo como de costumbre cuando se le acercaron dos hombres que le pidieron dinero de seguridad y alquiler. Como acababa de iniciar su negocio y no podía proporcionar el dinero, la víctima rechazó la solicitud.

Lea también: Un barco se hunde en Labuan Bajo y mata a un vagón de Valencia; Istana solicita una gestión acelerada



Esta negativa provocó la ira entre los dos perpetradores, lo que derivó en palizas y abusos contra la víctima. Debido a este incidente, la víctima lo denunció a la policía de Duren Sawit.

La policía llevó a cabo una investigación y finalmente identificó a dos presuntos autores, cada uno con las iniciales S alias A y S alias H. El autor S alias H fue arrestado en la zona del puente Cipinang Indah BKT, al este de Yakarta. Mientras tanto, S alias A fue detenido en la zona de Mustika Jaya, Bekasi.

Budi también hizo un llamamiento al público para que informe inmediatamente de cualquier acto delictivo a través del servicio de emergencia 110, que está activo las 24 horas. En este caso, la policía también confiscó pruebas en forma de un cuchillo de bayoneta.

Los dos autores ahora están acusados ​​del artículo 170 del Código Penal sobre palizas en combinación con el artículo 351 del Código Penal sobre agresión. La Policía Nacional garantiza que cada denuncia pública tendrá un seguimiento rápido y profesional.