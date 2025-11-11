Recién roto con Erika Carlina, DJ Bravy es sorprendido sirviendo a mujeres

Jacarta – No hace mucho el público quedó impactado por la noticia del fin de la relación. Erika Carlina Y DJ BravyAhora ha aparecido un nuevo vídeo que ha vuelto a despertar la curiosidad de los internautas. En imágenes que circularon ampliamente en las redes sociales, se ve al DJ con una misteriosa mujer poco después de anunciar su separación de Erika.

El vídeo fue subido por primera vez por la cuenta de TikTok @haludrama3. En la carga, DJ Bravy parece estar en un club nocturno. Se lo vio atendiendo a una mujer ofreciéndole una bebida, mientras su amigo grababa el momento. Desplázate para conocer la historia completa, ¡vamos!

Curiosamente, la expresión de Bravy en el vídeo parece muy relajada y feliz. Incluso sonrió feliz cuando su acción fue captada por la cámara. La mujer sentada frente a él también sonrió y sacudió la cabeza, como si le avergonzara ver la atención de Bravy.

Según la información de la carga, este momento supuestamente ocurrió cuando Bravy apareció en Mystic Club Manado el lunes 10 de noviembre de 2025. Se dice que la apariencia y la ropa usada en el video son las mismas que usó esa noche.

La cuenta de quien subió el video también agregó información que hizo que el público sintiera aún más curiosidad.

“Después de romper con Erika Carlina, ¿quién es esta mujer con DJ Bravy?” escribió la cuenta @haludrama3 en su carga, citada el miércoles 12 de noviembre de 2025.

No pasó mucho tiempo para que el vídeo se convirtiera inmediatamente en un tema candente de discusión en la columna de comentarios. Muchos internautas dijeron que estaban sorprendidos y decepcionados con la actitud de DJ Bravy, quien consideraba que había seguido adelante demasiado rápido.

«Tan rápido, eso significa que ayer no te amaba», escribió un internauta.

«Ayer me mantuve firme en querer ser el padre de Andrew, pero ahora he cambiado de opinión», continuó otro.

«Está saliendo con Erika sólo para vengarse del Panda Anjir», acusó el internauta.

Algunos internautas incluso sospechan que la relación de Bravy con Erika no ha sido del todo sincera. Consideraron su separación como si hubiera sido planeada desde el principio.

Anteriormente, DJ Bravy había anunciado su separación directamente en las redes sociales. Confirmó que él y Erika ya no tenían una relación romántica. DJ Bravy incluso admitió que tuvo una aventura.