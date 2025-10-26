¡Recién revelado! Sandra Dewi abre una cuenta a nombre de un asistente, hay un flujo de fondos de 13 mil millones de IDR de Harvey Moeis

Jacarta – Audiencia de objeción de decomiso de bienes Sandra De Wi Nuevamente presenta nuevos hechos que roban la atención. En un juicio celebrado en el Tribunal de Distrito Central de Yakarta el viernes 24 de octubre de 2025, se reveló que el artista aparentemente había abierto una cuenta bancaria a nombre de su asistente personal, Ratih, para intereses personales.

Esta revelación la hizo directamente el investigador de la Procuraduría General de la República, Max Jefferson, al prestar declaración ante el panel de jueces. Desplázate para ver la información completa, ¡vamos!

«De hecho, había una cuenta abierta específicamente a nombre de Ratih. Después de abrirla, el cajero automático y el libro de cuentas fueron entregados a Sandra Dewi», dijo Max en la sala del tribunal.

Explicó que, según los resultados de la investigación, la cuenta fue utilizada en su totalidad por Sandra Dewi.

«Entonces, en ese momento, la señora Sandra Dewi abrió una cuenta a nombre de Ratih para que la usara la señora Sandra Dewi, basándose en la declaración de Ratih en la etapa de investigación», añadió.

Harvey Moeis condenado a 6,5 ​​años en caso de corrupción de estaño

Miles de millones de rupias fluyen desde Harvey Moeis

Aunque no mencionó en detalle cuándo se abrió la cuenta ni la cantidad de transacciones que ocurrieron, Max enfatizó que la cuenta se usó activamente para las necesidades personales de Sandra.

«Pero en la práctica, podría haber dinero que vaya a la señora Sandra, también podría ser dinero para las necesidades de la señora Sandra, pero tiene que pasar por Ratih. ¿Por qué el propio señor Harvey no compra directamente lo que la señora Sandra necesita? ¿Por qué tiene que pasar primero por Ratih?» dijo Max en tono sorprendido.

Aparte de estos hallazgos, Max también reveló que hubo una transferencia de fondos por valor de miles de millones de rupias del marido de Sandra, Harvey Moeis, a varias cuentas a nombre del artista.

«En la cuenta BCA cuyo (número de cuenta) es recientemente 411, de 2016 a 2019 entró dinero por valor de 6.038.500.000 IDR», dijo Max.

«Luego también hubo (transferencia) a la cuenta (número de cuenta) 993 de Sandra Dewi por un valor de 7.000 millones de rupias», continuó.

Así, el flujo total de fondos recibidos por Sandra de Harvey alcanzó más de 13.000 millones de euros.

Sandra Dewi presenta objeciones a la confiscación de activos

Anteriormente, Sandra Dewi, a través de su abogado, había presentado una objeción a la confiscación de varios de sus bienes por parte de los investigadores de la AGO. Destacó que su patrimonio fue obtenido de forma legal, ya sea por avales, compras personales o donaciones.