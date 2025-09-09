Recién inaugurado, el Ministro de Finanzas Purbaya Yudhi Sadewa ha sido golpeado por Joko Anwar Spray

Yakarta, Viva – Director famoso del país, Joko AnwarDe vuelta al foco público. Esta vez no fue por su película de terror, sino por las críticas mordaces a las que estaba dirigido Ministro de finanzas (Ministro de Finanzas) El RI recientemente inaugurado, Purbaya Yudhi Sadewa.

A través de su cuenta personal x, @Jokoanwar, El hombre que se llama familiarmente Jokan subió una imagen que contenía una cita de la declaración de Purbaya relacionada con las demandas de 17+8 que se estaba discutiendo. En esta cita, Purbaya considera el problema de no representar a toda la comunidad. Desplácese para conocer la información completa, ¡vamos!

«No he estudiado eso (exige 17+8). Pero básicamente así, ese es el voto de una pequeña parte de nuestra gente. ¿Por qué, tal vez algunos se sienten perturbados, su vida aún falta», dijo la declaración de Purbaya cargada por Joko Anwar, citado por el martes 9 de septiembre de 2025.

No solo eso, Purbaya también hizo una gran promesa con respecto al crecimiento económico de que afirmó poder superar el 7 por ciento, según el objetivo del presidente Prabowo Subianto. Incluso enfatizó que si se lograra el crecimiento económico, entonces los disturbios de la gente desaparecería por sí mismo.

«Una vez que cree un crecimiento económico, se perderá automáticamente. Estarán ocupados buscando trabajo y comer bien, en comparación con los manifestantes», dijo Purbaya.

La carga de Joko Anwar acompañada de una sátira corta pero afilada.

«¿En serio, amigo?» Él escribió.

El tweet se extendió rápidamente y invitó a miles de comentarios de ciudadanos. Muchos consideran la respuesta de Joko Anwar para representar la ansiedad pública sobre las palabras del Menkeu.

Varios usuarios X también hicieron críticas adicionales. La cuenta verificada @Wong_Clayten, por ejemplo, escribió un comentario sarcástico.

«¿Esta persona fue elegida para ser el Ministro de Finanzas por su habilidad o por su orgullo?» el tweet.

Mientras tanto, otra cuenta destacó el momento de la entrega de la declaración, que se consideró menos sabia teniendo en cuenta que Purbaya acababa de inaugurar.

«Inmediatamente emitido, a los que se entienden los datos de las personas pequeñas, señor. Permítanme no sentirme atascado por la comunidad, por lo que está claro», dijo los internautas.