Recién entrado, Calvin Verdonk inmediatamente llevó al Lille para destruir al Nantes

VIVA – Espalda completa Equipo Nacional Indonesia, Calvin Verdonktuvimos otra oportunidad de aparecer juntos Lille OSC y jugó un papel importante en la victoria de su equipo sobre Nantes en la continuación de la Ligue 1 2025/2026, lunes 20 de octubre de 2025.

Curiosamente, el momento en que entró Verdonk fue un golpe de suerte para el Lille. Siete minutos después de su entrada al campo, el Lille anotó con éxito el segundo gol y aseguró una victoria por 2-0 sobre los locales.

El jugador de 28 años llegó en el minuto 82 para sustituir a Romain Perraud, que acababa de recuperarse de una lesión. Poco después, en el minuto 89, Hamza Igamane marcó el gol que selló la victoria del equipo.

Aunque sólo jugó unos 15 minutos, incluido el tiempo de descuento, Verdonk pareció eficaz. Asistió activamente a los ataques desde el lado izquierdo y registró un 100 por ciento de precisión en los pases en cuatro intentos. Los datos de SofaScore también señalaron que Verdonk hizo siete toques de balón y ganó un duelo aéreo.

El primer gol del Lille lo marcó Hakon Arnar Haraldsson en el minuto 8, mientras que el gol adicional de Igamane aseguró que el equipo de Bruno Genesio se llevara a casa los tres puntos.

Con este resultado, el Lille se sitúa ahora en la sexta plaza de la clasificación de la Ligue 1 con 14 puntos, fruto de cuatro victorias, dos empates y dos derrotas.

Desde que se unió en la cuarta semana de la temporada, Verdonk ha aparecido cinco veces en dos competiciones (Ligue 1 y Europa League) con un total de 329 minutos jugados.

La presencia de Verdonk en la línea izquierda es una opción importante para Genesio, especialmente cuando la agenda está ocupada y se necesita rotación de jugadores. No es imposible, su aportación siempre positiva hará que vuelva a ser la primera opción.