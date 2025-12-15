Recién comenzó a exportar, Mitsubishi Destinator compró inmediatamente miles de unidades

Jacarta – Mitsubishi Destino no solo es un modelo nuevo en el mercado nacional, sino que también muestra inmediatamente su desempeño exportar lo cual es significativo. Desde que comenzaron oficialmente las exportaciones a finales de noviembre de 2025, este SUV de siete pasajeros se ha enviado a varios países con un volumen total que alcanza los miles de unidades.

PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) confirmó que todas las unidades Destinator se exportaron desde Indonesia en forma CBU o completamente construida. Esta estrategia también enfatiza el papel de Indonesia como base de producción regional para Mitsubishi Motors.

El director de la división de ventas y marketing de MMKSI, Irwan Kuncoro, dijo que el Destinator estaba preparado para ocupar el segmento intermedio entre el Xpander y el Pajero Sport. Este modelo está dirigido a consumidores que quieren ascender de clase, pero aún priorizan el confort familiar.

«El Destinator es una alternativa SUV para los consumidores que son leales o quieren mejorar el Xpander, al mismo tiempo que llega a consumidores de otras marcas», dijo recientemente. Según él, este segmento tiene un gran potencial, especialmente en los mercados regionales.

Desde el punto de vista de las exportaciones, los países de la ASEAN son los principales contribuyentes a la absorción de destinos. A juzgar por VIVA Otomotif a partir de datos de Gaikindo, el lunes 15 de diciembre de 2025, Vietnam y Filipinas figuran como los dos mercados más grandes con envíos totales de más de 3.000 unidades acumuladas.

Vietnam se ha convertido en el mercado más dominante, con un volumen cercano a las 2.000 unidades desde que comenzaron las entregas. Este modelo es comercializado por Mitsubishi Motors Vietnam y ha recibido una respuesta positiva en el segmento de los SUV familiares.

«Con el Destinator, esperamos presentar un SUV que combine potencia y comodidad para familias activas», dijo el director general de Mitsubishi Motors Vietnam, Tomoki Yanagawa. Considera que el carácter del SUV de tres filas se adapta muy bien a las necesidades de los consumidores locales.

Filipinas también registró importantes cifras de exportación con un volumen de más de 1.700 unidades. Destinator se posiciona como un modelo estratégico para continuar con el impulso de crecimiento de Mitsubishi en el país.

El presidente y director ejecutivo de Mitsubishi Motors Filipinas Corporation, Ritsu Imaeda, dijo que Destinator fortalece su cartera de SUV. «Estamos seguros de que este modelo fortalecerá aún más la posición de Mitsubishi en el competitivo segmento de los SUV», afirmó.

Además de la ASEAN, Destinator se ha enviado a varios países de otras regiones. Los mercados centroamericanos como Costa Rica absorbieron más de 100 unidades, mientras que Egipto fue el principal destino en África con un total de alrededor de 270 unidades.