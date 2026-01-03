VIVA – Noticias de citas Juan Herdman como entrenador Selección Nacional de Indonesia Inmediatamente llamó la atención de los medios internacionales.

medios deportivos británicos, HablarDeporte eligió un ángulo controvertido al responder a la noticia. En lugar de resaltar sus logros, Herdman fue situado primero en el marco de su pasado en Canadá, que se consideraba que todavía dejaba registros sensibles.

En su reportaje, los medios inmediatamente pusieron un título satírico. Los medios de comunicación calificaron a Herdman como una figura que había vuelto a trabajar a nivel internacional después de haber sido arrastrado a una polémica mientras dirigía la selección canadiense.



El nuevo entrenador de la selección de Indonesia, John Herdman

«El técnico canadiense ‘reprendido’ por el escándalo de los Juegos Olímpicos consigue un nuevo trabajo internacional», escribió HablarDeporte en el artículo.

El foco de atención se refiere al último período de Herdman con Canadá, que estuvo marcado por la controversia. Este ángulo es la entrada principal. HablarDeporte al formular la noticia del traslado de Herdman a Indonesia.

Sin embargo, los medios británicos también admitieron que Herdman no era una figura arbitraria en el fútbol internacional. Su nombre saltó a la fama cuando logró que la selección canadiense se clasificara para el Mundial de Qatar 2022.

Este logro fue un hito importante para Canadá, considerando que un boleto a la final de la Copa del Mundo puso fin a una espera de 36 años. Este éxito también hizo que Herdman fuera conocido como un entrenador con una importante trayectoria a nivel de selecciones nacionales.

En Indonesia, la noticia del nombramiento de Herdman aún está a la espera del anuncio oficial del PSSI. Sin embargo, la atención medios extranjeros muestra que esta decisión no sólo está siendo monitoreada dentro del país, sino que también se está discutiendo fuera de Indonesia.