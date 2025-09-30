Recibir soborno de RP. 627 mil millones desde 2007, el ex ministro de agricultura chino fue sentenciado a muerte

Yakarta, Viva – Ex Ministro de agricultura y asuntos rurales Porcelana Tang Renjian fue sentenciado pena de muerte con un período de prueba de dos años para recibir soborno por un valor de 268 millones de yuanes (alrededor de Rp627 mil millones) entre 2007-2024 al ocupar varias posiciones.

La sentencia fue transmitida por el Tribunal Media del Pueblo Changchun, provincia de Jilin, el domingo (28/9), dijo el informe de los medios del gobierno chino.

En China, la pena de muerte con libertad condicional generalmente se cambia a cadena perpetua si el convicto no comete una nueva violación durante la libertad condicional. El castigo puede reducirse en función del buen comportamiento.

El tribunal también revocó los derechos políticos de la vida, confiscó todos sus activos y ordenó los resultados de los actos penales y los intereses relacionados con el delito manejado a la tesorería estatal.

«El acto de tomar el soborno probado en una gran cantidad de soborno que perjudica los intereses del estado y el pueblo. Según la ley, la Ley debe ser sentenciada a muerte», dijo la decisión judicial.

El tribunal dijo que Tang utilizó una serie de puestos entre 2007-2024, incluido el subdirector de la Oficina de Asuntos Financieros, Gobernador de Gansu, al Ministro de Agricultura y Rural, para ayudar a las personas e instituciones en negocios, proyectos y ajuste de posiciones.

Tang, tanto directamente como a través de intermediarios, recibe dinero ilegal y bienes con un total de más de 268 millones de yuanes.

Sin embargo, debido a que reconoció la acción, informó un caso que era desconocido para el aparato y entregó todos los resultados del soborno, el tribunal pospuso la ejecución de la sentencia de muerte.

Tang Renjian (63) vino de Chongqing. Comenzó su carrera en 1983 y se unió al Partido Comunista Chino en 1991.

Comenzó a ser examinado en mayo de 2024 por presuntas violaciones disciplinarias graves. Seis meses después, fue expulsado de la fiesta y retirado de su posición.

En abril de 2025, Tang fue acusado de acusaciones de soborno, y el juicio de su caso se inauguró el 25 de julio de 2025. (Ant)