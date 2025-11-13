Recibiendo rehabilitación de Prabowo, Abdul Muis y Rasnal Hope No More Teachers Experimenten la criminalización

Jacarta – Expresiones de alivio y emoción irradiaban de ambos rostros. gurú de North Luwu Regency, South Sulawesi, Abdul Muis y Rasnal después de recibir la carta directamente rehabilitación dada por el Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto.

Lea también: Esta es la razón de Prabowo para rehabilitar los buenos nombres de 2 maestros en el norte de Luwu que fueron despedidos por brindar apoyo honorario.



La decisión de rehabilitación no es sólo una restauración de su buen nombre, sino también la confirmación de que su larga lucha finalmente ha encontrado justicia.

Después de recibir la carta de rehabilitación, ambos expresaron su agradecimiento y gratitud por la atención de Prabowo al destino de los docentes en la región.

Lea también: Prabowo brinda rehabilitación a dos maestros del norte de Luwu que fueron despedidos después de ayudar con un trabajo honorario



«Personalmente, mi familia extendida y yo quisiéramos expresar nuestro más sincero agradecimiento al señor presidente, quien nos ha dado un sentido de justicia, donde durante los últimos cinco años hemos sentido discriminación, tanto por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley como de nuestra burocracia superior, a quienes nunca pareció importarles los casos que enfrentamos», dijo Abdul Muis, profesor de Sociología en la escuela secundaria pública North Luwu 1 en Halim Perdanakusuma, el jueves 13 de noviembre de 2025.

Mientras tanto, Rasnal, ex director de la escuela secundaria estatal North Luwu 1 y que ahora enseña inglés en la escuela secundaria estatal North Luwu 3, admitió que el viaje que él y sus colegas emprendieron para buscar justicia no fue fácil. Describió su lucha como un viaje muy agotador.

Lea también: Con el título de Héroe Nacional, Suharto es considerado el modelador del rostro de la Indonesia moderna.



«Este es un viaje muy agotador. Hemos luchado desde abajo, desde las bases hasta las provincias. Lamentablemente no podemos conseguir justicia», afirmó Rasnal.

Rasnal también expresó su profunda gratitud después de reunirse directamente con el presidente Prabowo Subianto y aceptar la decisión de rehabilitación.

Calificó este paso como un gran regalo que restableció su buen nombre y fue una prueba clara de la preocupación del presidente Prabowo por la justicia para los docentes.

«Después de reunirnos con el señor presidente, gracias a Dios, el señor presidente nos ha dado rehabilitación. No puedo decirle nada al señor presidente, gracias señor presidente», dijo agradecido.

«Agradezco a Allah SWT que de esta manera ahora hemos obtenido justicia y estamos rehabilitados, tenemos un buen nombre», continuó.

Rasnal también expresó su esperanza de que no vuelvan a ocurrir incidentes similares a los educadores del país.