Reciba Rp700 mil regalías al país para la auditoría, Ari Lasso: Wami es una broma

Yakarta, Viva – Cantante Ari lassoAventando su decepción con el colectivo Instituto de Gestión (LMK) de la música indonesia Wahana (Propio) A través de cargas en su cuenta personal de Instagram.

ARI cuestionó la transparencia de cálculo realeza Lo que recibió fue al mismo tiempo destacando la grabación del nombre de grabación del destinatario en el informe oficial. Desplácese para obtener más información, ¡vamos!

«Desde la primera vez … Wami es una broma … f^#n broma», escribió Ari al comienzo de la carga, citado el martes 12 de agosto de 2025.

Según Ari, desde el potencial de las regalías decenas de millones de rupias, solo recibió alrededor de RP. 700 mil. También contactó a su colega, Meidy Aquarius, que había trabajado en Wami. Sin embargo, la respuesta recibida no fue satisfactoria.

«Estaba confundido acerca de leer los veinte millones que gotearon solo 700 mil, llamé a mi Sahabt, Mas Meidy Aquarius @meidif que había estado en Wami demasiado confundido, y respondí que no estaba en Wami», dijo.

Lo que lo hizo aún más furioso, el dinero en realidad se transfirió a la cuenta de otra persona.

«La mayor tontería es que te transfieren a la cuenta de Mutholah Rizal. Luego, el conteo del informe de Ari Lasso o tiene al Sr. Mutholah Rizal. Ato es mío pero es una transferencia incorrecta a Mutholah Rizal», preguntó Ari Lasso.

El ex vocalista de Dewa 19 consideró que la gerencia de Wami era muy mala y tenía el potencial de dañar el país y los músicos miembros. Incluso pidió instituciones estatales como BPK, KPK o investigación penal para realizar una inspección.

«Una institución con administración (lo siento) es muy mala que tiene el potencial de ser perjudicial, puede ser el estado, en este caso el Director General de Impuestos, y ciertamente perjudicial para muchos de sus músicos miembros. Muchos ‘juegos’ o descuido que es bastante apropiado para ser examinado por las instituciones estatales en este caso, tal vez BPK, KPK o Bareskrim», explicó.

Aunque afirmó no ser codicioso, Ari enfatizó que cada músico tiene derecho a recibir una parte razonable. También estaba agradecido de poder obtener ingresos al aparecer en el escenario.

«No soy una persona que está doblada y codiciosa, pero también que necesita dinero como un derecho justo de la pequeña parte del jugador de la industria que puede hacerte recolectar regalías aquí y allá.

En su carga, Ari también marcó a Adi Adrian, un músico que ahora se desempeña como presidente de Wami, para pedir una explicación. Incluso decidió liberar al público para jugar sus éxitos sin pagar regalías.

«Para todos los amigos de la banda, cantantes, eventos, cafés … Te liberé para tocar y tocar mis éxitos … por favor … es inútil pagar, pero la gerencia es así», dijo.

Cerrando la carga, Ari invita a los músicos a unirse a luchar por la justicia de transparencia y regalías.

«Oh amigos, músicos, unámonos … quién es el ‘fantasma, no a horcajadas’ que debemos robar», concluyó Ari Lasso.