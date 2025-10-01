Reciba las quejas de tres aldeas en Ketapang sobre disputas de tierras, el DPR llamará a la compañía y ATR/BPN

Yakarta, Viva – Presidente de la Comisión III RPD RI, Facción Gerindra, Habiburokhman enfatizó que la comisión que lideró protegería a cada parte que viniera a presentar sus quejas y aspiraciones. Esto fue transmitido después de recibir quejas de tres aldeas en el distrito Ketapang.

Leer también: Dos residentes no aceptaron miembros de DPR para obtener dinero de pensión, inmediatamente demandados al tribunal constitucional



Y en la conclusión del juicio, también dijo que la Comisión III a través de la mafia terrestre Panja convocaría a representantes de los liderazgo y directores de PT BAL, PT SNP, PT PTS y la Oficina Regional de ATR/West Kalimantan BPN y el jefe de la Oficina de BPN de Ketapang, relacionada con el problema. disputa de la tierra Adat en la aldea de Keduji Jaya y la aldea de Suka Karya en el distrito de Marau y la aldea de Teluk Bayur en el distrito de Sungai Laur, Regencia de Ketapang, provincia de West Kalimantan.

Para obtener información, representantes de la comunidad de tres aldeas en la regencia de Ketapang, a saber, Teluk Bayur Village, Keduju Jaya Village y Suka Karya Village, asistieron a la invitación a la reunión de audiencia pública (RDPU) en el edificio del Parlamento Indonesio junto con la Comisión III. Esta reunión discute el tema de las disputas de tierras que la comunidad ha enfrentado durante mucho tiempo con un número compañía Plantación de palma aceitera.

Leer también: Dasco dijo que el proyecto de ley de bumn se aprobará mañana



En el foro, el musulmán de Yudi Rijali como abogado de las tres aldeas dijo, cuatro problemas principales, a saber, la tierra de conflicto en la región de HGU, pero la comunidad nunca había recibido una compensación adecuada.

Luego, la compañía cultiva tierras fuera del límite de HGU, de acuerdo con los datos oficiales y el mapa de Bhumi ATR/BPN. En tercer lugar, hay una indicación de un escenario planificado en la formación de una gestión basada en la cooperativa que es perjudicial para la comunidad y finalmente la compañía nunca ha cumplido una obligación plasmática del 20 por ciento para la comunidad circundante.

Leer también: Irma Suryani propuso los nombres de MBG cambiados sin palabras ‘gratis’



Se dijo que la compañía que fue problemática con la comunidad fue PT BAL y PT SNP, que es una subsidiaria de Minamas Group (Malasia) y PT PTS, que es una subsidiaria de Global Palm (Singapur).

El jefe de la aldea de Teluk Bayur también transmitió su queja ante la Comisión de la Cámara de Representantes III. Afirmó que la compañía que opera en el Área de la Bahía de Bayur nunca había hecho una contribución real a la aldea.

«Hasta ahora, la compañía solo se inquieta. No se le da una RSE a la aldea, no hay 6 hectáreas de rendición de tierras que deberían ser los derechos de la aldea, y nunca respetan las costumbres de la comunidad de Bayur Bay», dijo.