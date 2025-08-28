Reciba el Kunker de la Junta de Aspiración del Parlamento indonesio, el gobernador Bobby Nasuity dijo que el lago Toba estaba luchando por

VIVA – El gobernador de North Sumatra (North Sumatra) Bobby Nasuidad recibió una visita de la Agencia de Aspiraciones Comunitarias (BAM) de la Cámara de Representantes (DPR) de la República de Indonesia (RI). En esta ocasión, transmitió varias aspiraciones, una de las cuales se trataba de la determinación del estado regional propuesto Lago de toba convertirse Un área económica específica (Kek) Turismo.

Título de la foto: Gobernador de Sumatra del Norte (North Sumatra) Bobby AfiFiSution recibió una visita de la Agencia de Aspiración del Parlamento Indonesio para absorber las aspiraciones relacionadas con la práctica y los desafíos de la gestión de la ecología de la provincia de Sumatra North, en la sala de reuniones del segundo piso, Oficina del Gobernador, Jalan Diponegoro 30, Medan, jueves (8/28/2025).

«Estamos luchando por el lago Toba para poder cambiar de la agencia de autoridad a una zona económica especial», dijo Bobby, al recibir una visita de trabajo BAM DPR RI en la sala de reuniones del segundo piso, la Oficina del Gobernador, Jalan Diponegoro 30, Medan, jueves (8/28/2025). El equipo DPR RI BAM estaba formado por miembros del Parlamento Indonesio Adian Napitupulu, Siti Mukaromah y Nasril Bahar.

Durante este tiempo, la agencia de autoridad tiene reglas limitadas relacionadas con la entrada de inversión. Con Kek, el lago Toba se convertirá en una región económicamente grande, con el principio de mantener un entorno sostenible.

«Por esta razón, el gobierno provincial de Sumatra del Norte está diseñando actualmente su estudio académico», dijo Bobby.

Los esfuerzos realizados por el gobierno provincial de Sumatra del Norte junto con el gobierno de la Regencia/Ciudad, y otros partidos al lago Toba, incluido el desarrollo de la infraestructura de turismo, agricultura y pesca sostenible, la gestión del lago y el entorno circundante. Y empoderar a las comunidades locales a través de la capacitación y la educación.

Además, Bobby también explicó el potencial de los ecosistemas importantes en otros Sumatra del Norte. Al igual que el ecosistema de Toru Batang, el Parque Nacional Gunung Leuser y el Parque Nacional Batang Gadis es un ecosistema de Sumatra del Norte que ha protegido el hábitat animal y juega un papel importante en la disponibilidad de agua limpia para la comunidad. El ecosistema forestal también juega un papel en los esfuerzos de mitigación del cambio climático.

El miembro de DPR RI, Nasril Bahar, afirmó estar interesado en la idea de la región del lago Toba para convertirse en Kek. En la actualidad en Indonesia ya hay algún turismo especial. Según él, el lago Toba tiene un gran potencial.

Mientras tanto, el miembro del Parlamento Indonesio Siti Mukaromah dijo que Sumatra del Norte tenía un potencial turístico extraordinario. Pero según él, lo más importante en este momento es cómo construir un ecosistema turístico manteniendo la ecología sostenible.

También estaba presente en el Kunker el jefe de North Sumatra Bappelitbang Dikky Anugerah, jefe de la oficina de Sumatra North Sumatra Heri Marpaung, jefe de la oficina de Sumatra North Sumatra Pupr Hendra Dermawan y el jefe de otros OPD del gobierno provincial de Sumatra North Sumatra.